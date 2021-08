Alessandra Celentano, la malattia da cui non guarirà mai: “Dolori atroci”

L’ex ballerina nata a Milano soffre di una malattia per la quale non esiste guarigione e che le ha provocato dei dolori atroci

La Celentano ha mosso i primi passi nel mondo della danza fin da quando era ancora una bambina, spinta dalla grande passione che, con il passare del tempo, si è trasformata nel suo lavoro.

È proprio grazie all’amore che prova nei confronti di tale disciplina che la nipote del “molleggiato” ha stretto i denti anche di fronte alle difficoltà più grandi che ha trovato sulla sua strada. Dopo il suo ingresso nell’Aterballetto, avvenuto verso la metà degli anni ottanta, Alessandra ha iniziato ad esibirsi sui principali palcoscenici della nostra penisola.

Per quel che concerne la sua carriera televisiva invece, la coreografa ha esordito nel 2003 nella trasmissione targata Mediaset “Amici di Maria De Filippi”, dove ancora al giorno d’oggi svolge il ruolo di insegnante di ballo. Oltre al talent show presentato dalla moglie di Maurizio Costanzo, la Celentano ha preso parte anche alle riprese di un altro paio di programmi in onda sul piccolo schermo, ossia “Pechino Express” e “Selfie – Le cose cambiano”.

Leggi qui -> Nuovo palinsesto Rai tra conferme e rinunce. Liorni superstar

Leggi qui -> Bufera su Alberto Matano: lite con una nota collega

La dura malattia di Alessandra Celentano

La sua eccezionale carriera di ballerina è terminata a causa di un doloroso problema fisico, che l’ha costretta al ritiro forzato.

La patologia che l’ha afflitta si chiama “sindrome dell’alluce rigido”, la quale provoca un fortissimo dolore alla base delle dita dei piedi, impedendo a chi ne è affetto di muoversi con agilità. Sicuramente è stata una scelta sofferta da parte della Celentano, che però ha saputo reinventarsi come insegnante e come coreografa.

Durante il corso di un’intervista rilasciata a “DiPiù”, è stata la stessa Alessandra a svelare i dettagli del suo disturbo: “Soffro di una malattia che colpisce molti danzatori. Ho la sindrome dell’alluce rigido. Questa patologia colpisce le articolazioni del primo dito provocando grossi problemi alle ossa logorandole con dolori atroci e insopportabili”.

Vista la situazione, l’insegnante di danza di “Amici di Maria De Filippi” è finita sotto i ferri. Anche se l’operazione è andata a buon fine, purtroppo le suddette articolazioni non possono tornare al cento per cento, ma almeno le è possibile muoversi senza avvertire quei fortissimi dolori descritti in precedenza. Alla fine dell’intervista invece, la Celentano ha espresso gratitudine nei confronti di tutti coloro che le sono stati vicini: “Ringrazio i miei colleghi che mi sono sempre stati accanto nei momenti in cui questo problema mi ha fatto soffrire molto”.