Cristiano Malgioglio e il brutto male che l’ha colpito: l’ha scoperto per caso

L’artista siculo ha confessato di essere stato vittima di un brutto male, il quale gli ha provocato una grandissima preoccupazione

Per la carriera artistica di Malgioglio è stato fondamentale il suo trasferimento nel capoluogo della Liguria dove, oltre a completare gli studi, ha incontrato personaggi del mondo dello spettacolo del calibro di Fabrizio De André, Gino Paoli e Luigi Tenco.

Cristiano ha riversato gran parte del suo talento vestendo i panni del paroliere. Molte canzoni storiche del panorama musicale italiano sono state scritte proprio da lui. Ha composto, infatti, testi poi interpretati da grandissimi cantanti italiani come Iva Zanicchi, Mina, Rita Pavone, Mino Reitano e tanti altri ancora.

Negli ultimi anni invece è stato sempre più presente in tv, dove ha partecipato tra l’altro alle riprese di alcuni reality show. Ad esempio ha preso parte per due volte all’Isola dei Famosi, rispettivamente nel 2007 e nel 2012. Il medesimo discorso vale per il Grande Fratello Vip, essendo entrato nella casa più spiata d’Italia sia nel 2017 che nel 2020.

Leggi qui -> Ilary Blasi, la grande paura per il figlio: la denuncia in pubblico

Leggi qui -> Carlo Conti è ossessionato da una cosa: potrebbe ammalarsi seriamente | Ecco di che si tratta

La malattia che ha colpito Cristiano Malgioglio

Per quel che riguarda il reality show condotto attualmente da Alfonso Signorini, Cristiano ha vestito anche i panni dell’opinionista, per merito della sua lingua tagliente con la quale non manca occasione di dispensare i suoi pensieri.

Oggi settantaseienne, durante una puntata di “Domenica In” Malgioglio ha confessato a Mara Venier di aver trascorso un periodo buio, caratterizzato dall’avvento di una brutta malattia. L’artista infatti, ha scoperto di essere affetto da un melanoma.

La scoperta è arrivata grazie ad una visita di controllo alla pelle, a seguito della quale il medico che lo ha assistito gli ha diagnosticato il suddetto male. Per fortuna il tutto si è risolto al meglio, con l’ex gieffino che è tornato a godere di un ottimo stato di salute.

Tuttavia la paura è stata immensa, tanto che il paroliere nato in provincia di Catania ha riconosciuto che il destino gli è stato favorevole: “Avevo una sofferenza dentro di me. Non ho fatto chemio, sono stato preso in tempo”.

Al termine della chiacchierata con la padrona di casa di “Domenica In”, Cristiano ha concluso lanciando un importante appello a favore della prevenzione all’indirizzo di tutti i suoi fan: “Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza”.