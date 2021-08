Mara Venier come non l’avete mai vista: “Lo faccio nero… lo distruggo”

La zia Mara, trasportata dal suo carattere esuberante, si è resa protagonista di alcune affermazioni che hanno stupito i suoi fan

Con ogni probabilità, la prossima stagione sarà l’ultima in cui vedremo la Venier alla guida dello storico contenitore domenicale di Rai 1.

Stando a quanto affermato dalla stessa, è arrivato per lei il momento di cambiare aria, dando l’addio ad una delle trasmissioni più popolari della tv italiana. Tuttavia il pubblico da casa ha a disposizione ancora un anno per godere della simpatia e della genuinità di una delle showgirl maggiormente amate dell’intero panorama televisivo.

Le puntate finali della scorsa edizione di “Domenica In” si sono rivelate molto dure per la veneziana, a causa di un problema di salute che l’ha messa a durissima prova. Da un semplice intervento ai denti infatti, si è scatenata tutta una serie di disturbi che hanno attanagliato la conduttrice, che ancora oggi è costretta a lottare contro il fastidio ed il dolore.

Le dichiarazioni a sorpresa di Mara Venier

La suddetta operazione dentale infatti, ha provocato a Mara la paresi di una metà del suo viso. Nonostante il successivo intervento a cui si è sottoposta per provare a correggere il danno, il problema non è ancora prossimo alla definitiva risoluzione.

Sempre molto attiva sui social, è proprio tramite il suo account personale di Instagram che la presentatrice si è lasciata andare a delle esternazioni a cui non siamo abituati: “Lo faccio nero… lo distruggo”. Nella clip in questione infatti, si è vista una Venier che ha utilizzato delle frasi che non appartengono al suo classico vocabolario con cui tutti gli italiani la conoscono bene ormai da moltissimi anni a questa parte.

In realtà però, le parole della showgirl non vanno affatto prese sul serio, poiché le ha esternate in un momento di gioco col suo adorato nipotino Claudio, figlio di Paolo Capponi, ovvero il secondogenito nato dalla relazione con il suo ex.

Il bimbo di quattro anni è legatissimo alla nonna, che a sua volta riversa un immenso amore nei suoi confronti. Nonostante gli acciacchi dunque, la presentatrice è riuscita a trovare il sorriso grazie proprio a suo nipote, il quale ha trascorso parte delle vacanze estive insieme alla regina della domenica.