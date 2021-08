Maurizio Costanzo, la confessione senza precedenti: “Sono malato di..”

Il marito di Maria De Filippi è stato artefice di una confessione senza precedenti. Vediamo insieme di che cosa si tratta

Quella che andrà in scena a partire dal prossimo autunno, come al solito sui canali Mediaset, sarà la quarantesima edizione del “Maurizio Costanzo Show”.

Il programma diretto dallo storico presentatore televisivo è giunto dunque ad un traguardo incredibile, grazie alla fiducia che è stata riposta in lui durante il corso di tutti questi anni. Lo showman nato a Roma ha ripagato in pieno il sostegno ricevuto, realizzando un format che, nonostante l’avanzare dei tempi, è sempre riuscito a mantenere un livello di contenuti altissimo.

Maurizio ha già annunciato le sue intenzioni di invitare ospiti illustri nell’immediato futuro, tra cui personaggi del mondo della musica come Gianni Morandi, Achille Lauro e Renato Zero, ma anche sportivi famosi, come ad esempio il nuovo allenatore della Roma (sua squadra del cuore) José Mourinho.

La ‘malattia’ di Maurizio Costanzo

Nel corso di un’intervista rilasciata in esclusiva a “Tv Sorrisi e Canzoni”, Costanzo ha parlato anche del suo altro programma, ovvero “L’intervista”. Quest’ultimo infatti, verrà trasmesso sulle frequenze di Canale 5 al pari dello storico talk show di cui abbiamo parlato in precedenza.

Lo stesso celebre conduttore ha rivelato di essere affetto da una vera e propria ossessione. Per lui infatti, tutto ruota attorno al lavoro, in cui quotidianamente si cimenta con grande dedizione e professionalità.

“Nel mio studio ci sono dodici schermi sintonizzati su dodici canali. Riconosco che è una forma di malattia mentale”, le parole di Maurizio concesse durante un’intervista. Nel corso di quest’ultima gli è stato domandato anche come avesse fatto a scovare tanti talenti del calibro di Enrico Brignano, Dario Vergassola o Enzo Iacchetti.

Il marito della De Filippi ha risposto che al tempo ciò era possibile grazie ai cabaret, i quali gli permettevano di notare fin da subito se un determinato personaggio avesse le qualità di intrattenitore necessarie per approdare sul piccolo schermo.

Oggi purtroppo il cabaret è sempre meno radicato nella nostra società, motivo per cui ha confessato di fare molta più fatica a scoprire nuovi talenti. Ciò nonostante Costanzo ha affermato di non aver mai perso la passione per il suo lavoro, anzi, l’amore con cui svolge la sua professione è sempre lo stesso di un tempo.