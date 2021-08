Michelle Hunziker, il dramma famigliare: “Mi hanno diagnosticato un tumore al cervello”

La conduttrice di “Striscia la Notizia” è stata vittima di un dramma famigliare. Andiamo a conoscere i particolari della vicenda

Dietro al volto sempre sorridente di Michelle si cela un passato caratterizzato da alcuni periodi estremamente delicati. Uno di questi è senz’altro la separazione con il suo ex marito, il famoso cantante italiano Eros Ramazzotti.

Dalla relazione sentimentale dei due è nata Aurora, venuta alla luce nel 1996. Due anni più tardi la coppia ha celebrato l’unione attraverso le nozze. Queste ultime purtroppo sono state più brevi di quanto sperato, per un motivo che è venuto a galla soltanto diverso tempo dopo.

La presentatrice è stata infatti plagiata da una setta misteriosa che l’ha messa con le spalle al muro, tanto da spingerla ad allontanarsi dal suo uomo. Tuttavia questa non è l’unica vicenda dolorosa che Michelle si è trovata a fronteggiare nel corso della sua vita.

Il dramma famigliare di Michelle Hunziker

Mediante una lettera inviata al settimanale “DiPiù”, il fratello della Hunziker si è sfogato proprio nei confronti di sua sorella. L’uomo si chiama Andrea ed è figlio dello stesso padre della showgirl. A quanto pare il rapporto tra i due non è dei migliori, a differenza di quello che c’è tra Michelle ed il suo altro fratello, Harold.

All’interno della missiva Andrea ha utilizzato delle parole forti all’indirizzo della svizzera: “Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto”. Subito dopo invece, ha proseguito descrivendo le sue drammatiche condizioni di salute.

“Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere”, la confessione scioccante del fratello della Hunziker.

La presentatrice quarantaquattrenne, in effetti, ha escluso il nome di Andrea dal suo libro, nel quale invece ha citato tutte le persone più importanti per lei, compreso quello dell’altro fratello: “Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me”, le parole dell’uomo all’interno della sua lettera pubblicata da “DiPiù”.