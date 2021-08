Sonia Bruganelli e la foto inedita con il conduttore: Paolo Bonolis come l’avrà presa?

La moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato una sua foto in compagnia di un conduttore. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Per un motivo o per un altro, negli ultimi tempi la Bruganelli è riuscita spesso ad attirare le attenzioni generali nei suoi confronti.

Come ormai tutti sanno, a partire dal prossimo anno sarà protagonista anche sul piccolo schermo, dove ha ricevuto uno degli incarichi più importanti della sua carriera televisiva. Sonia sarà infatti impegnata come opinionista nella sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, ad affiancare il presentatore del programma Alfonso Signorini non ci sarà soltanto la consorte di Bonolis, bensì anche un altro volto noto al pubblico da casa. Stiamo parlando di Adriana Volpe, la quale è già entrata in tempi non sospetti nella casa più spiata d’Italia, ma come concorrente.

Purtroppo per lei la sua avventura si è conclusa con il ritiro. La sua scelta è stata obbligata, a causa di seri motivi familiari. La vincitrice è stata invece Paola Di Benedetto, piazzatasi davanti a Paolo Ciavarro e Sossio Aruta.

La moglie di Bonolis insieme ad un altro conduttore

Soltanto qualche giorno fa avevamo visto Paolo in compagnia di un’altra donna. Facciamo riferimento a Laura Cremaschi che, immortalata in un breve video, è salita sul motorino del timoniere di “Avanti un altro”, il quale si è reso autore di uno scambio di battute con sua moglie che ha assistito alla scena.

Questa volta invece, è proprio la stessa Sonia ad essersi trovata al fianco di un uomo. Quest’ultimo è un presentatore televisivo come suo marito e, a quanto pare, gode di un’ottima amicizia con la quarantasettenne romana. Il nome del conduttore in questione corrisponde a quello di Claudio Calì.

Egli lavora per l’emittente di Sky, dove per la precisione si occupa del canale dedicato al notiziario. “Guarda cosa ho trovato?”, questa la frase inserita nella didascalia dalla Bruganelli, che subito dopo ha taggato il suo amico.

Di una eventuale reazione di Bonolis non ne abbiamo notizie, tuttavia c’è chi è rimasto sorpreso della loro amicizia. Tra i tanti commenti pervenuti sotto allo scatto pubblicato su Instagram, c’è anche quello di Samantha de Grenet, che infatti ha scritto: “Nooo! Non sapevo che fosse un tuo amico! Lo adoro!!”.