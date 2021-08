Adriano Celentano, il tumore che l’ha fatto vacillare: la dura prova del cantante

Il Molleggiato ha sofferto duramente a causa di un tumore che ha colpito una persona a lui estremamente cara. Scopriamo di chi si tratta

Sposato dal lontano 1964 con la famosa cantante italiana Claudia Mori, la vita privata di Celentano continua ad alimentare chiacchiere ed indiscrezioni.

Come ormai noto, in passato l’artista si è reso protagonista di un tradimento perpetrato ai danni della sua consorte. Adriano infatti, ha rivelato di aver avuto una storia segreta con Ornella Muti. Proprio quest’ultima però, recentemente, ha deciso di dire la sua sulla vicenda.

Stando alle parole dell’attrice, all’epoca anche la Mori avrebbe tradito il suo uomo, insieme ad un altro conosciutissimo attore di cui però non ha svelato il nome. La confessione di Ornella è arrivata nel corso di una puntata di “Ogni mattina”, programma trasmesso sulle frequenze di TV 8 in cui è stata ospite assieme a sua figlia Naike Rivelli.

Il tumore che ha sconvolto la vita di Adriano Celentano

Nonostante le incessanti chiacchiere sul loro conto, ad oggi Adriano e Claudia hanno messo da parte i dissapori del passato, continuando pertanto la loro bellissima relazione sentimentale iniziata più di mezzo secolo orsono.

Dal loro amore sono venuti alla luce tre figli, Rosita, Giacomo e Rosalinda, nati rispettivamente nel 1965, 1966 e 1968. Mentre le due eredi femmine si sono cimentate nel mondo dello spettacolo, l’unico maschio ha intrapreso invece la strada della scrittura, avendo già dimostrato di avere un certo talento con la penna.

La famiglia è unita da un grande affetto reciproco, anche se in un determinato periodo la loro serenità è stata messa a repentaglio. La più piccola dei tre infatti, è stata vittima di un tumore che ha fatto preoccupare in maniera incredibile sia Adriano che gli altri componenti del Clan Celentano.

A parlarne per la prima volta davanti alle telecamere è stata la stessa Rosalinda, in occasione di una sua ospitata nel programma targato Rai “Belve”, diretto da Francesca Fagnani: “Era ancora il periodo in cui volevo morire”, l’esordio scioccante della figlia del Molleggiato, che subito dopo ha proseguito.

“L’ho avuto a 47 anni, quindi a 47 anni io e la morte danzavamo ancora. Quando mi è stato diagnosticato io sono scoppiata a ridere: una liberazione”, queste le parole che hanno letteralmente sconvolto sia la conduttrice della trasmissione che il pubblico da casa.