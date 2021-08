Arisa ha una malattia che gli rende la vita un inferno: ecco che cos’ha

La vincitrice della sessantaquattresima edizione del Festival di Sanremo è affetta da una malattia. Ecco di che cosa si tratta

Quella che nelle settimane passate era soltanto un’indiscrezione, soltanto qualche giorno fa si è trasformata in realtà. Arisa infatti, non prenderà parte alle riprese della prossima edizione di “Amici di Maria De Filippi”.

Inizialmente si era vociferato di una sua esperienza a “Pechino Express”, notizia poi tramontata sul nascere. Tuttavia, la conduttrice del noto talent show di Canale 5 si è messa già alla ricerca del sostituto che andrà a prendere il posto dell’artista nata nel capoluogo della Liguria.

Una serie di indizi hanno portato ad ipotizzare il nome di Raimondo Todaro, ex ballerino di “Ballando con le Stelle”, che di recente ha dato il suo addio alla trasmissione diretta da Milly Carlucci. Dopo la bellezza di sedici anni trascorsi nel cast del programma targato Rai infatti, il danzatore ha sentito la necessità di attuare un cambiamento. Per il momento però, il suo approdo nella scuola di “Amici” è soltanto una semplice ipotesi, con la padrona di casa che sta vagliando varie soluzioni.

Leggi qui -> Adriano Celentano, il dramma distruttivo: la dura malattia del figlio

Leggi qui -> Stefano De Martino e la Di Benedetto in love? Scoppia il gossip dell’estate

La patologia da cui è affetta Arisa

Per quel che riguarda la sua carriera discografica invece, lo scorso 9 luglio è uscito il suo ultimo singolo, intitolato “Psyco”. Proprio nel corso di una puntata di “Amici di Maria De Filippi” invece, l’artista si è esibita per la prima volta con la canzone “Ortica”, scritta da lei stessa in un mix tra italiano e dialetto partenopeo.

Qualche tempo fa, la cantante ha deciso di aprirsi nel racconto di una situazione che la riguarda da vicinissimo. Nello specifico, ha confessato di essere affetta da una malattia che si chiama “tricotillomania”.

Questo tipo di patologia consiste in un disturbo ossessivo compulsivo che porta chi ne è affetto a strapparsi i capelli senza nemmeno accorgersene, in particolar modo nei momenti di maggiore stress e ansia. Stando alle sue parole dunque, la scelta di rasarsi è dovuta proprio alla malattia di cui soffre.

Attraverso questa ammissione Arisa ha mostrato un grandissimo coraggio, soprattutto considerando le diverse critiche ricevute dagli haters, che spesso hanno ironizzato sullo stile dell’artista. In tal modo è riuscita al tempo stesso a sensibilizzare i suoi molteplici fan nei confronti di questa problematica di cui ancora oggi se ne parla poco e niente.