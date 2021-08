Avete mai visto la migliore amica di Michelle Hunziker? È un’attrice famosissima | Ecco di chi si tratta

La migliore amica di Michelle Hunziker è un’attrice famosissima. Andiamo a scoprire insieme di chi si tratta

Nel 2014 Michelle ha sposato quello che è il suo attuale marito, Tomaso Trussardi, dopo circa tre anni di fidanzamento. Dal loro amore sono nate le due figlie minori della showgirl svizzera, che si chiamano Sole e Celeste.

Tuttavia, come tutti ben sanno, in passato l’elvetica è stata la moglie di un altro uomo. Stiamo parlando naturalmente del celebre cantante italiano Eros Ramazzotti, con il quale ha dato vita ad Aurora. Quest’ultima sta seguendo le orme della mamma per quel che riguarda la sua carriera televisiva.

A partire dal prossimo anno, la ventiquattrenne sarà alla guida di un programma in onda sulle reti Mediaset. “Mistery Land”, questo è il nome della trasmissione che verrà presentata da Aurora in coppia con Alvin, pseudonimo di Alberto Bonato, noto anche per essere stato l’inviato dell’Isola dei Famosi nel 2015, nel 2016 e nel 2019.

Ecco chi è la migliore amica di Michelle Hunziker

Oltre al bellissimo rapporto con la sua famiglia, la conduttrice nata in Svizzera è molto legata ad una persona. Facciamo riferimento ad una famosa attrice, il cui nome corrisponde a quello di Serena Autieri.

Proprio quest’ultima, durante un’intervista da lei rilasciata, ha parlato della Hunziker: “Michelle è l’amica che vedo più spesso. Le sono tanto legata. Siamo molto simili, c’è molta sintonia fra noi e insieme ci divertiamo sempre”.

A testimonianza delle sue parole, soltanto un paio di giorni fa le due hanno trascorso una giornata insieme all’insegna del divertimento e dell’avventura. Hanno scalato niente di meno che una parete del Piz Boè, una montagna alta più di tremila metri che si trova sulla catena delle Dolomiti.

La loro esperienza è stata documentata anche da alcune foto caricate dall’ex moglie di Eros Ramazzotti, la quale ha pubblicato una serie di scatti sul suo profilo Instagram. Al fianco del post ha inserito una lunga descrizione, dove ha espresso tutta la sua gioia per la riuscita di tale impresa.

Al termine del post inoltre, Michelle ha ringraziato proprio la sua grande amica per la fantastica giornata passata in sua compagnia: “Grazie a tutto il team e alla mia amica con gli occhietti rassicuranti e azzurri come il cielo! Mi giravo e c’era sempre. Una risata insieme e si andava avanti”.