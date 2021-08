Da bambino con il caschetto e le guance morbide, oggi riempie gli stadi: ecco chi è

Il bambino ritratto nella fotografia con i capelli a caschetto è diventato uno dei più grandi cantanti dell’intero panorama musicale italiano

Nello scatto che vi proponiamo oggi è immortalato un bimbo con i capelli chiari a caschetto e con lo sguardo leggermente imbronciato, due caratteristiche che rendono molto complicato un suo eventuale riconoscimento.

Al giorno d’oggi, infatti, il cantante in questione ha cambiato totalmente i connotati, sia per la capigliatura che per quelle guance morbide che ormai sono scomparse. Tuttavia ad essere facilmente riconoscibile è la sua incredibile voce, che da tempo ormai è entrata nel cuore del pubblico italiano ma non solo, essendo riuscito a spopolare anche all’estero, in particolar modo in Europa e in Sud America.

Chi è il bambino con il caschetto?

Nato a Latina all’inizio degli anni ottanta, con oltre venti milioni di copie vendute all’attivo, stiamo parlando niente poco di meno che di Tiziano Ferro.

A partire dal suo singolo d’esordio intitolato “Xdono”, l’artista è stato protagonista di una vera e propria scalata verso il successo. Fino ad oggi ha pubblicato otto album di cui sette incisi nello studio discografico, all’interno dei quali si trovano dei capolavori assoluti.

La sua internazionalità è testimoniata dal fatto che il cantante ha scritto diversi dei suoi testi anche in altre lingue oltre all’italiano, come ad esempio lo spagnolo, il francese e l’inglese.

Tiziano Ferro, dai primi successi fino al presente

Già con i suoi primi due album, Tiziano ha letteralmente stregato milioni di appassionati di musica, sia grazie alla profondità dei suoi testi ma anche per merito del suo timbro vocale che è pressoché inconfondibile.

Così come tanti dei suoi colleghi, Ferro ha dovuto rinunciare al suo tour che era in programma nel 2020, a causa della pandemia mondiale di Covid 19. Inizialmente era stato posticipato all’estate attualmente in corso, ma viste le problematiche incontrate ha deciso di annullarlo in maniera definitiva.

Tuttavia, il suo vasto pubblico dovrà soltanto avere un po’ di pazienza, poiché il prossimo tour del quarantunenne è previsto per il 2023. Quest’anno invece, per la precisione nello scorso mese di maggio, Tiziano ha collaborato con i “Sottotono” nella realizzazione del loro ultimo singolo, il quale prende il titolo di “Solo lei ha quel che voglio 2021”.