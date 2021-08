Flora Canto si mostra in costume dopo la gravidanza: il dettaglio non passa inosservato

La bellissima compagna di Enrico Brignano si è mostrata in costume da bagno, a seguito della sua recente gravidanza

Il parto è avvenuto lo scorso 20 luglio, dopo nove mesi di trepidante attesa da parte di entrambi i genitori del piccolo Niccolò.

Quest’ultimo è il secondogenito della coppia, che insieme hanno dato la vita a Martina, venuta al mondo nel febbraio del 2017. La bimba ha desiderato molto un fratellino, tanto da convincere Flora a farne uno, la quale inizialmente era dubbiosa a riguardo.

Ovviamente ha insistito molto anche Enrico, che aveva il sogno di allargare ulteriormente la loro splendida famiglia. Alla fine questo sogno si è realizzato, con la gioia immensa di tutti i componenti di casa Brignano. L’attore si sta infatti godendo la grande felicità per la nascita dell’ultima arrivata, anche se è già pronto a rimettersi all’opera. Proprio in questi giorni sta ripartendo il suo tour in giro per l’Italia, durante il quale cercherà di strappare le risate del pubblico che assisterà ai suoi esilaranti spettacoli.

Flora Canto in costume, il dettaglio non passa inosservato

Nel corso di una recentissima intervista, il comico ha parlato della sua estate in corso: “Non viaggio più ad agosto da tempo, di solito lavoro. Ma al di là di tutto, la mia estate è cambiata grazie all’arrivo di Niccolò. Un neonato stravolge ritmi e abitudini, ma ovviamente è uno stravolgimento che ci piace”.

Mentre Enrico è dedito al suo lavoro, Flora invece, soltanto una manciata di giorni fa, ha pubblicato alcuni scatti in cui è immortalata in costume da bagno, ai quali ha aggiunto la seguente didascalia: “Qualche ora d’aria… e di mare”.

Cappellino in testa a proteggerla dal sole, occhiali scuri e un meraviglioso sorriso, questa è la fotografia della Canto. Tuttavia, a molti non è sfuggito un piccolo particolare. Osservando bene la zona dell’addome infatti, si può notare ancora la presenza di un po’ di pancia, nonostante il colore nero del costume intero da lei indossato.

Naturalmente non c’è nulla di strano, soprattutto considerando che è stata incinta fino a meno di un mese fa. Questo dettaglio infatti, non va di certo ad intaccare la sua innegabile bellezza, avvalorata anche dai moltissimi commenti che sono stati rivolti al suo indirizzo, la maggior parte dei quali costituiti da grandi, e meritati, complimenti.