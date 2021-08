Gerry Scotti, la verità dietro la separazione: “Mi vergognavo…”

Lo showman lombardo è tornato a parlare della separazione con la sua prima moglie, svelando alcuni retroscena inediti

Gerry si sta apprestando a fare il suo ritorno sul piccolo schermo, dove a partire dal 30 agosto ripartiranno le nuove puntate di “Caduta libera”.

Il game show presentato da Scotti è giunto dunque all’inizio dell’ennesima annata. Il padrone di casa, nel corso di una recente intervista concessa a “Tv Sorrisi e Canzoni”, ha svelato la presenza di un gioco inedito. Quest’ultimo è stato chiamato il “Giornalone”, che consiste in una serie di quesiti relativi alle vicende del passato.

Al momento invece, il conduttore si sta godendo questi ultimi giorni di vacanza, cercando di ricaricare le batterie in modo tale da presentarsi pronto e determinato all’ormai imminente appuntamento. Come al solito, le puntate verranno trasmesse dal lunedì alla domenica, sempre nel tradizionale orario delle 18:45 sulle frequenze di Canale 5.

Ecco la vera causa della rottura tra Gerry Scotti e la sua ex moglie

Nel 1991 Gerry si è sposato con la sua ex consorte. La donna si chiama Patrizia Grosso, con la quale ha dato alla luce un figlio di nome Edoardo, venuto al mondo l’anno seguente al loro matrimonio.

Verso gli inizi degli anni duemila però, la coppia è giunta alla separazione, ragione per cui il presentatore Mediaset ha sofferto davvero tanto. Non molto tempo fa, Scotti è tornato nuovamente a parlare dei motivi che hanno condotto all’inevitabile rottura.

“Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ho sofferto molto”, le parole dello showman, il quale ha poi proseguito: “Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto in cui era nato e viveva mio figlio”.

Tra le varie cause che hanno fatto sì che la loro storia d’amore terminasse, ci sono senz’altro i numerosi impegni professionali di Gerry, che in tal modo avrebbe trascurato la sua ex moglie. Al giorno d’oggi però, il conduttore ha ripreso in mano la sua vita, soprattutto grazie all’arrivo di una donna, Gabriella Perino, con cui si è unito sentimentalmente nel 2011, nonostante i due si conoscessero già da tempo.