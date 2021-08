Rudy Zerbi spiazza tutti dichiarando il suo amore per la cantante: “Ti amo” | Ecco di chi si tratta

Il noto critico musicale ha spiazzato tutti attraverso una dichiarazione d’amore all’indirizzo di una cantante. Scopriamo di chi si tratta

Prima di sbarcare nel talent show di Maria De Filippi, Zerbi aveva già iniziato il suo percorso televisivo. Egli, infatti, è entrato a far parte del cast di “Amici” soltanto nel 2009, mentre in precedenza ha partecipato a programmi come “Sei un mito” e “Quelli che il calcio”.

Ormai sono però dodici anni che lavora al fianco della consorte di Maurizio Costanzo, con la quale ha costruito buona parte della sua notorietà. La sua grande esperienza in campo musicale è assolutamente fuori discussione, come testimoniato dai suoi interventi sempre precisi e mirati durante le riprese del celebre format che va in onda sui canali Mediaset.

Durante l’ultima annata ha stretto un profondo rapporto con il secondo arrivato, ovvero il giovane cantante Sangiovanni. Quest’ultimo si è piazzato alle spalle della sua fidanzata, la ballerina romana Giulia Stabile, la quale si è accaparrata l’ambitissima coppa della finale di “Amici”.

Rudy Zerbi e la sua dichiarazione d’amore

Anche nella prossima stagione sarà impegnato come insegnante di canto della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, come confermato dallo stesso nel corso di un’intervista andata in scena di recente.

Nonostante al momento le riprese del talent show siano ferme, i suoi fan più affezionati hanno comunque modo di seguirlo sulla sua pagina di Instagram, dove spesso e volentieri condivide con loro nuovi contenuti. Circa una settimana fa, a tal proposito, ha caricato un post che ha immediatamente catturato l’attenzione collettiva nei suoi confronti.

Rudy infatti, ha pubblicato un’immagine alla quale ha affiancato una descrizione che recita: “I love you Baby”. Nello scatto in questione si trova in compagnia di una cantante famosa. Stiamo parlando proprio di Baby K, che è stata immortalata insieme a Zerbi in occasione dell’evento chiamato “Deejay on Stage”.

Alla manifestazione hanno partecipato anche altri artisti importanti, tra i quali figurano nomi del calibro di J-Ax, Giusy Ferreri e Madame. A quanto pare quindi, tra il critico musicale e la talentuosa cantante c’è una bella amicizia, come testimoniato anche dalla risposta di quest’ultima, rilasciata in basso al post nella sezione dedicata ai commenti: “Rudy forever. We love you”.