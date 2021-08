Adriano Celentano, il dramma inaspettato dell’amico: “La morte improvvisa”

Adriano Celentano è rimasto sconvolto da un dramma completamente inaspettato. Andiamo a vedere in che modo ha reagito al lutto improvviso

Sulle frequenze di Rete 4, soltanto un paio di giorni fa, è andato in onda il film diretto da Castellano e Pipolo “Il bisbetico domato”, all’interno del quale ha recitato Celentano.

È proprio sul set di questa pellicola che il cantante ha incontrato per la prima volta Ornella Muti, con cui si è venuto a creare ben presto un rapporto speciale. Tuttavia, stando a quanto confessato in seguito dal Molleggiato, il flirt vero e proprio è nato nella stagione successiva, quando entrambi hanno preso parte alle riprese di “Innamorato pazzo”.

Per diversi anni la suddetta liaison fu negata dai due personaggi, fino a quando l’artista nato nel capoluogo della Lombardia ha deciso di rivelare pubblicamente il tutto. L’attrice, dal canto suo, non ha preso benissimo la scelta di Adriano, commentando l’accaduto con le seguenti parole: “Se aveva proprio intenzione di rivelarlo e necessità di liberarsi dal segreto, sarei stata felice di saperlo in anticipo. Però gli uomini sono fatti così. Se ne fregano”.

La reazione di Adriano Celentano alla tragica notizia

Al giorno d’oggi quel capitolo si può considerare finalmente chiuso, con Celentano che è più felice che mai insieme alla sua storica moglie Claudia Mori.

Purtroppo però, l’attuale serenità di Adriano è stata spezzata da un evento drammatico, ovvero la scomparsa di un grande uomo come Gino Strada. Il cantante ha voluto omaggiarlo tramite un post pubblicato sulla piattaforma di Instagram.

“Un grande dolore la morte improvvisa del giusto Gino Strada, uomo di Pace, Amore e straordinaria umanità. Sempre dalla parte degli ultimi, fregandosene da che parte stessero, curando con abnegazione chiunque ne avesse bisogno nei paesi più dimenticati e difficili del mondo. Un eroe”, le splendide parole dell’artista dedicate al compianto fondatore di Emergency.

Al termine del lungo messaggio in memoria di Gino Strada, firmato sia da lui che da Claudia, il Molleggiato ha espresso degli ulteriori elogi all’indirizzo di un eroe dei giorni nostri: “Perdiamo una voce libera, fuori dal coro. Un medico e un uomo al fronte sempre contro le guerre! Un abbraccio affettuoso a te, Cecilia e a tutti i medici e collaboratori di Emergency”.