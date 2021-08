Belen Rodriguez, il cancro in famiglia che l’ha distrutta: “Le hanno dato 4 mesi di vita”

Belen Rodriguez è stata colpita nel profondo del cuore a causa di un cancro in famiglia che le ha provocato un immenso dolore

È poco più di un mese che Belen è diventata mamma per la seconda volta. Lo scorso 12 luglio è nata infatti la piccola Luna Marì, al termine di una gravidanza affrontata con grande gioia e serenità.

Per quel che riguarda il primogenito Santiago invece, nato dal rapporto con il suo ex partner Stefano De Martino, ci fu qualche piccola complicazione, soprattutto nella fase iniziale della maternità, ma comunque nulla di così preoccupante.

Ora che la famiglia ha un nuovo membro, tutti i parenti più prossimi della Rodriguez si sono stretti attorno all’ultima arrivata, a partire da Cecilia che spesso è stata immortalata in compagnia della bambina, sprizzando felicità da tutti i pori. Anche la sorella minore sta trascorrendo un bellissimo momento della sua vita, al fianco del suo amato Ignazio. Secondo alcuni rumors, l’anno venturo potrebbe essere quello giusto per celebreare le loro nozze, anche se attualmente non c’è ancora nulla di concreto.

Leggi qui -> Stefano De Martino e la separazione con Belen Rodriguez: spunta la verità dopo anni

Leggi qui -> Belen Rodriguez, dopo la nascita della figlia arriva il lutto: le lacrime a fiumi

Il tragico racconto di Belen Rodriguez

Da quando è approdata in Italia, la modella argentina ha ricevuto tante soddisfazioni, sia in campo professionale che, come detto in precedenza, in quello personale. Purtroppo però, il passato della Rodriguez non è sempre stato così roseo, anzi, alcuni eventi le hanno provocato un grande dolore.

Uno di questi è senz’altro quello inerente alla malattia di sua nonna, una delle persone più importanti della vita della conduttrice. Ne ha parlato durante le riprese di una puntata di “C’è posta per te”, nota trasmissione guidata da Maria De Filippi.

“Ti dico una cosa che non ho mai detto in pubblico, in televisione, almeno. Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato 4 mesi di vita”, ha rivelato alla padrona di casa, prima di continuare il suo racconto strappalacrime.

“Mi è crollato il mondo addosso ma invece di mettermi a piangere, sono venuta in Italia e grazie ai primi soldi guadagnati ho pagato la chemioterapia per mia nonna”, queste le parole di Belen, che infine ha concluso affermando che per merito delle cure ricevute, la sua anziana parente ha vissuto diversi altri anni.