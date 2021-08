Mara Venier, l’attacco che non ha lasciato dubbi: nessuno avrebbe mai pensato una cosa del genere

A quanto pare tra Mara Venier ed un’altra conduttrice televisiva non corre buon sangue. Scopriamo insieme i dettagli della vicenda

La regina della domenica di Rai 1 è ancora afflitta dai problemi di salute che le stanno dando il tormento da ormai qualche tempo. Proprio nelle ultime ore, è stata lei stessa a confessare di non essere ancora guarita, durante un’intervista concessa al settimanale “Gente”.

I suoi milioni di telespettatori si augurano che possa recuperare in tempo per l’inizio della prossima stagione di “Domenica In”, che tra l’altro sarà l’ultima guidata dalla conduttrice nata a Venezia. L’annuncio ufficiale del suo addio alla trasmissione targata Rai è arrivato già da diversi mesi, anche se le motivazioni non sono state chiarite del tutto.

La showgirl ha affermato soltanto che l’impegno inizia a diventare troppo grande, ragione per cui ha preso la decisione di abbandonare il timone dello storico contenitore domenicale. Tuttavia, per il momento, dai piani alti della tv di Stato non è ancora uscito il nome del possibile sostituto della zia Mara.

Il duro attacco ai danni di Mara Venier

Anche se amata dalla maggior parte del pubblico italiano, c’è una persona che non prova gli stessi sentimenti nei confronti della conduttrice. Una sua collega infatti, ha lanciato una frecciatina all’indirizzo della Venier.

Si tratta di Simona Ventura, la quale si è lasciata andare ad alcune esternazioni che hanno colpito sia Mara che un’altra showgirl conosciutissima dai telespettatori, ossia Barbara D’Urso. Secondo il parere di super Simo, se dovesse scegliere tra il guardare il programma dell’una o dell’altra preferirebbe optare per la pizza.

“Era una battuta. Però odio l’ipocrisia e racchiude il mio pensiero”, queste le parole della cinquantaseienne nata in Emilia-Romagna, con cui ha sottolineato che, nonostante il tono ironico, in fondo ha detto semplicemente ciò che pensa in realtà sul conto delle due colleghe.

In passato la Ventura è stata legata a Gerò, figlio di Nicola Carraro, attuale compagno della Venier. In questo modo le due per un periodo si sono frequentate spesso, fino a quando il loro rapporto si è incrinato in maniera definitiva. Simona ha dato la sua versione dei fatti nel corso di un’intervista.

“Io e Mara siamo due sanguigne. Siamo amiche, lei mi ha supportato nel mio rapporto con Gerò. Poi abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate”, ha confessato l’ex conduttrice di “Quelli che il calcio”.