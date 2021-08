È guerra nella Royal Family: il principe Carlo l’ha attaccato

È scoppiato un nuovo scandalo a corte, nel quale come protagonisti ci sono alcuni membri della Royal Family. Vediamo di che si tratta

Per la famiglia reale di Buckingham Palace questi non sono di certo tempi tranquilli. Dopo le vicende legate all’uscita dalla casata del principe Harry insieme alla sua consorte Meghan Markle, un nuovo ciclone si sta abbattendo sui principali membri del regno britannico.

Nella circostanza in questione è stato costretto ad intervenire anche Carlo, il figlio maggiore della regina Elisabetta II. Il principe del Galles infatti, dopo aver mantenuto per diverso tempo il silenzio sulla vicenda, non ha potuto fare a meno di essere coinvolto.

Tuttavia, lo scandalo di cui stiamo parlando non riguarda lui in prima persona, bensì uno dei parenti a lui più prossimi, il quale si sarebbe macchiato di un gravissimo reato che potrebbe rovinare la reputazione dell’intera famiglia. Andiamo a scoprire ulteriori dettagli in merito.

Il ‘terremoto’ che sta scuotendo Buckingham Palace

A finire direttamente nell’occhio del ciclone è stato Andrea di York, secondo figlio maschio della regina Elisabetta e di Filippo di Edimburgo, pertanto fratello di Carlo.

Il suo nome è salito agli onori della cronaca in virtù di una vicenda che ha dell’incredibile, legata addirittura allo sfruttamento sessuale ai danni di ragazze minorenni. Qualche tempo fa infatti, si è parlato molto del caso “Epstein”, imprenditore statunitense arrestato proprio per abusi sessuali.

Quest’ultimo si è suicidato in carcere il 10 agosto del 2019, dopo che era stato arrestato il 6 luglio del medesimo anno. A riaccendere l’attenzione nei confronti del suddetto caso è stata la testimonianza di Virginia Roberts Giuffre, la quale sarebbe stata assunta come massaggiatrice all’inizio degli anni duemila, prima di essere violentata a più riprese.

La donna inoltre, ha fatto il nome del principe Andrea che, stando alle sue affermazioni, avrebbe abusato di lei all’interno della residenza del sopracitato imprenditore a Manhattan nel 2001. Dopo che la polizia inglese aveva evitato di aprire le indagini, questa volta Scotland Yard è dovuta intervenire in maniera perentoria.

Lo stesso Carlo, che ha sempre cercato di difendere suo fratello, adesso sarebbe d’accordo che tale vicenda non può essere più risolta, quindi è d’accordo anche sul fatto che un ritorno alla vita pubblica di Andrea è assolutamente fuori discussione, come riportato sulle colonne de “Il Giornale”.