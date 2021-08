Emma Marrone devastata dal pesante lutto: l’omaggio da lacrime

La famosa cantante italiana si è resa autrice di un omaggio strappalacrime, a seguito di un pesante lutto che l’ha devastata

Nelle recenti pubblicazioni caricate sul suo profilo Instagram, la Marrone ha condiviso con i suoi numerosi follower alcuni momenti delle sue vacanze estive. In uno degli ultimi scatti ha immortalato una splendida spiaggia di Positano, piccolo comune situato in provincia di Salerno, una delle mete turistiche più gettonate in assoluto di tutta la costiera amalfitana.

Anche se è nata a Firenze, Emma è sempre stata molto legata al Sud Italia, come confermato dalla stessa in diverse circostanze. Da piccola, infatti, si è trasferita nel Salento, per la precisione ad Aradeo, paese di origine dei suoi genitori.

Qualche settimana fa si è recata proprio nella sua Puglia, dove si è esibita sul palcoscenico di “Battiti Live”. Il direttore artistico dell’evento realizzato da Radio Norba è Alan Palmieri, che quest’anno ha cantato una canzone in coppia con la co-conduttrice della manifestazione, ossia Elisabetta Gregoraci.

Leggi qui -> Carlo Conti tra lavoro e privato. Le confessioni lasciano a bocca aperta

Leggi qui -> Adriano Celentano, il dramma distruttivo: la dura malattia del figlio

Il lutto devastante che ha colpito Emma Marrone

Lo scorso 6 giugno è stato un giorno che ha sconvolto non soltanto Emma, bensì l’intero panorama musicale italiano. Si è spento per sempre un giovane cantante, il quale nel 2017 ha preso parte ad “Amici di Maria De Filippi”.

Stiamo parlando di Mike Bird, nome d’arte di Michele Merlo, deceduto prematuramente all’età di ventotto anni a causa di una leucemia fulminante che gli ha provocato una emorragia cerebrale. Il ragazzo si era recato in ospedale un paio di giorni prima della sua morte, in quanto lamentava dei fortissimi mal di testa.

Incredibilmente è stato dimesso, poiché secondo i medici si trattava di semplici sintomi influenzali, ma la realtà era tutt’altra. Il tentativo disperato di salvare la vita all’ex allievo della scuola di “Amici” tramite un intervento chirurgico purtroppo non è bastato.

Uno degli omaggi più intensi in assoluto è stato proprio quello della vincitrice del sessantaduesimo Festival di Sanremo. Emma infatti, attraverso il suo account di Instagram ha voluto ricordare Michele Merlo con le seguenti parole: “Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te… Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi”.