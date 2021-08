Lando Buzzanca, dalla tv al ricovero inaspettato: oggi come sta

Le condizioni di salute del noto attore palermitano lo hanno costretto al ricovero. Andiamo a scoprire insieme come sta oggi

Proveniente da una famiglia di attori, Buzzanca si è trasferito ancora minorenne a Roma, dove ha iniziato a frequentare alcuni corsi di recitazione in modo tale da perfezionare la sua già discreta abilità.

La prima pellicola a cui ha lavorato è stata “Ben Hur”, anche se soltanto come comparsa. Un paio di stagioni più avanti invece, per la precisione nel 1961, ha ottenuto il primo ruolo di rilievo all’interno del film intitolato “Divorzio all’italiana”, diretto dal regista Pietro Germi.

In quel periodo ha preso parte alle riprese di svariate commedie, fino alla metà degli anni settanta in cui la sua carriera cinematografica ha subito una frenata. Tuttavia Lando si è rimboccato le maniche, iniziando ad operare anche in radio ed a teatro.

Nel 2005 ha fatto ritorno sul set, ma questa volta in quello televisivo, recitando nella miniserie composta da due puntate che prende il titolo di “Mio figlio”. Nel 2007 invece, grazie alla sua presenza ne “I Viceré”, ha vinto il Globo d’oro ed ha ricevuto anche una candidatura ai David di Donatello in qualità di migliore attore protagonista.

Il ricovero inaspettato di Lando Buzzanca

All’età di settantotto anni il nome dell’attore nato in Sicilia è tornato agli onori della cronaca a causa di una bruttissima vicenda. Egli, infatti, nell’agosto del 2013 ha tentato il suicidio tagliandosi le vene dei polsi.

Successivamente invece, Lando è stato vittima di un’ischemia, superata grazie al pronto intervento dei medici. Purtroppo però, ancor più recentemente, a causa di una caduta è stato costretto al ricovero ospedaliero. A parlarne è stata la sua compagna, Francesca Della Valle, la quale si è unita sentimentalmente a Buzzanca nel 2016.

La donna si è lamentata del fatto che, in un momento così delicato, non le è possibile stare accanto al suo uomo: “Io lo amo e voglio salvargli la vita. Tenermi lontana da lui è violare il suo benessere psicofisico, che è assolutamente fondamentale per la sua salute”.

Non molto tempo dopo, a rassicurare sulle condizioni fisiche dell’attore è stato suo figlio Massimiliano, il quale ha affermato che, considerando i suoi ottantasei anni, il padre sta piuttosto bene.