Luisa Monti, ex dama di Uomini e Donne: la lotta contro il brutto tumore | Ecco come sta

L’ex dama del programma di Maria De Filippi è impegnata nella lotta contro il brutto tumore. Andiamo a vedere come sta

La popolarità di Luisa Monti è dovuta proprio alla partecipazione alle riprese del noto dating show in onda sui canali Mediaset, dove ha conosciuto il suo attuale compagno.

Al momento “Uomini e Donne” è fermo per la pausa estiva, così come tutti i programmi di punta del palinsesto televisivo nostrano. La trasmissione ripartirà verso la metà di settembre, periodo in cui scopriremo anche alcuni volti nuovi.

Come al solito la padrona di casa è al lavoro nel tentativo di perfezionare gli ultimi dettagli, per permettere al pubblico da casa di godersi uno spettacolo degno delle aspettative. La professionalità d’altronde, è una delle doti che ha da sempre contraddistinto la moglie di Costanzo, ricambiata dal grande successo che continua a riscuotere ogni anno.

Di recente invece, una ex dama del trono over ha fatto parlare di sé, suo malgrado, per una spiacevole vicenda che ha scosso fortemente sia i telespettatori che tutti i partecipanti al noto programma di Canale 5.

Leggi qui -> Fabio De Luigi, dal dramma che gli ha distrutto la vita alla sua grande paura: la confessione

Leggi qui -> Andrea Delogu ha un disturbo che si porta dietro: non si può guarire del tutto

La strenua lotta contro il cancro di Luisa Monti

Come riportato dal magazine di “UeD”, alla Monti è stato diagnosticato un cancro. Già in passato ne è stata vittima, motivo per cui si sottopone a controlli regolari. Proprio durante uno di questi però, le è stato individuato un tumore al seno.

Per fortuna, la malattia sembra che si trovi ancora al primo stadio, pertanto verrà al più presto operata, in modo tale da ristabilire le sue condizioni di salute. Se questa è la notizia positiva, dall’altro lato ce n’è una che di certo le ha creato un grande dispiacere.

L’ex dama del trono over infatti, era in procinto di convolare a nozze con il suo uomo. Il nome di quest’ultimo corrisponde a quello di Salvio Calabretta, incontrato proprio durante le riprese del programma guidato da Maria De Filippi. Purtroppo dunque, il loro matrimonio è stato rimandato a data da destinarsi.

Tuttavia Luisa è apparsa positiva e speranzosa, come possiamo notare dalle parole da lei rilasciate: “Il coraggio per andare avanti lo si trova anche nella consapevolezza che non può finire qui: ho quarantanove anni e ancora tante cose da fare. Non ho alcuna intenzione di regalare la mia vita a questo mostro maledetto”, la chiosa con cui l’ex dama ha affermato a gran voce di essere pronta e determinata ad affrontare questa importantissima battaglia.