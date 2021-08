Michelle Hunziker ha un fratello che ha sempre tenuto nascosto: ecco chi è

Il fratello di Michelle Hunziker è stato tenuto per anni nell’ombra. Andiamo a scoprire insieme chi è l’uomo in questione

Tutti i numerosi fan della showgirl hanno modo di seguirla nelle sue vacanze tramite la piattaforma di Instagram, sulla quale non manca occasione di condividere dei frammenti dei suoi momenti di relax.

Qualche giorno fa ha trascorso una bellissima giornata insieme alla sua migliore amica. Stiamo parlando di Serena Autieri, con cui ha scalato una parete del Piz Boè, montagna che fa parte della catena dolomitica. Le due infatti, non hanno mai nascosto la loro sincera amicizia, anzi, sono ben liete di mostrare al pubblico il fantastico rapporto che le lega.

Nonostante la Hunziker sia affezionata a diverse persone, tra le quali naturalmente spiccano i membri della sua famiglia, ce n’è una che ha sempre tenuta nascosta, ovvero suo fratello. Scopriamo l’identità di quest’ultimo.

Il fratello nascosto di Michelle Hunziker

Attraverso una lettera pubblicata dal settimanale “DiPiù”, è venuta a galla l’esistenza di Andrea, uno dei due fratelli di Michelle. L’uomo ha lamentato il fatto di essere stato praticamente dimenticato dalla sorella famosa.

“Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto. Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me…”, la prima parte della missiva inviata alla rivista da parte del fratello della conduttrice di “Striscia la Notizia”.

In un secondo momento invece, Andrea confessa anche di non godere di una buona salute: “Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere”.

Dopo queste parole struggenti, il parente della Hunziker termina la lettera con un tentativo di riappacificazione: “Non hai scritto il mio nome come se non esistessi, ma io sono qui: ti perdono e voglio riabbracciarti”. Per il momento la conduttrice ha preferito non rispondere, o almeno non lo ha fatto pubblicamente. Non possiamo sapere, infatti, se abbia deciso di replicare o meno, ma in tal caso lo avrebbe fatto senz’altro in maniera privata, dato che davanti alle telecamere non ha mai affrontato la vicenda.