Sapete quanto guadagna Albano Carrisi? È praticamente il re della musica italiana

La strepitosa carriera di cui si è reso protagonista Albano Carrisi gli ha fruttato dei guadagni elevatissimi

A distanza di decenni dal suo esordio nel mondo della musica, ancora oggi Al Bano continua a riscuotere un successo eclatante. Dopo il debutto assoluto arrivato nel 1965, il vero e proprio exploit lo ha ottenuto un paio di stagioni più tardi, quando ha pubblicato il celebre singolo intitolato “Nel sole”.

Nel 1970 si è unito in matrimonio con Romina Power, con la quale ha consolidato un sodalizio artistico che si è rivelato tra i più vincenti della storia della canzone italiana. La coppia ha fatto parlare molto di sé, sia per quel che riguarda la sfera personale che, ovviamente, per la fiorente attività discografica.

Dall’amore dei due famosi artisti sono venuti al mondo quattro figli, tra cui la primogenita Ylenia, tragicamente scomparsa nel 1993. Qualche anno dopo Al Bano e Romina si sono separati, mettendo fine alla storia d’amore che ha emozionato milioni e milioni di fan.

Leggi qui -> Al Bano Carrisi, arriva la confessione su Ylenia: “L’ho capito subito”. Clamoroso

Leggi qui -> Loredana Lecciso svela i rapporti con Al Bano: “Non è mai successo”

Ecco quanto guadagna Al Bano

Fare un calcolo esatto sugli incassi dello storico artista pugliese non è un’impresa facile, soprattutto considerando che quest’ultimo non ne ha mai parlato.

Sicuramente però, le sue fonti di guadagno sono molte e variegate, a partire dalla musica che è la sua attività principale e che gli ha fruttato una grande fama e, ovviamente, parecchi soldi. Tuttavia Al Bano è molto attivo anche per quel che riguarda la tv, dove ha preso parte alle riprese di alcuni programmi.

Lo scorso anno ad esempio, insieme a sua figlia Jasmine ha partecipato a “The voice senior”. La coppia composta dai due Carrisi non è stata confermata in vista della prossima stagione, notizia accolta con un certo rammarico da parte di entrambi.

Oltre a quanto detto finora, un’altra fonte di guadagno deriva dalla sua tenuta di Cellino San Marco, dove produce sia del buon olio che un ottimo vino, a testimonianza del suo amore per la natura e per le piante tradizionali della sua terra d’origine.

In tempi non sospetti però, il cantante ha risposto ad un quesito relativo alla pensione: “La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?’, la risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici”, questa la replica di Carrisi, che poi conclude ribadendo ancora: “Ripeto, ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di pensione. Non vedo dove sta il problema”.