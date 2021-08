Avete mai visto casa di Giorgio Panariello? In molti rimarranno senza parole

Il simpaticissimo comico fiorentino possiede una splendida casa dove si gode i momenti di tempo libero. Andiamo a scoprire alcuni dettagli

Appena l’altro ieri, sulle frequenze di Canale 5 è stata trasmessa la commedia ironica “Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile”, all’interno della quale Panariello ha vestito i panni di Guido Saraceni, al fianco di Enrico Brignano che invece ha interpretato il personaggio di Fabio Romano.

Proprio nelle ultimissime ore invece, l’artista si è esibito in Piazza Duca degli Abruzzi in occasione del “Tagliacozzo Festival”, dove ha portato sul palco “Story”, uno spettacolo che consiste in un monologo in cui racconta il percorso che l’ha portato ad essere quello che è oggi.

La sua apparizione più recente sul piccolo schermo risale allo scorso inverno, quando insieme al noto attore romano Marco Giallini ha presentato il programma intitolato “Lui è peggio di me”, andato in onda sul terzo canale della tv di Stato.

Leggi qui -> Giorgio Panariello, la malattia che l’ha colpito: “Una cosa piuttosto seria”

Leggi qui -> Carlo Conti tra lavoro e privato. Le confessioni lasciano a bocca aperta

La splendida dimora di Giorgio Panariello

Il comico ha riscosso un grande seguito nel corso della sua carriera, il quale gli ha permesso di guadagnare delle cifre molto elevate.

Per questo motivo Giorgio si è potuto togliere diversi sfizi, tra cui spicca senz’altro la sua bellissima abitazione. I suoi numerosi fan hanno avuto modo di sbirciare alcuni angoli della sua casa attraverso le sue varie pubblicazioni sui canali social, in particolar modo su Instagram, dove Panariello si diverte a condividere dei momenti delle sue giornate.

Una delle passioni più grandi dell’attore è il cibo, ragione per cui si è spesso immortalato davanti ai fornelli, intento a preparare delle pietanze squisite e semplici da realizzare. A tal proposito, la sua cucina è compatta ma estremamente funzionale, completa di tutto ciò che serve per un amante della gastronomia come lui.

I toni delle pareti della sua abitazione sono prevalentemente chiari, donando una grande luminosità agli ambienti. A regalare ancora più luce agli interni sono le ampie vetrate insieme ad una porta finestra dalla quale i suoi amici a quattro zampe possono uscire per godersi il giardino esterno, ricco di piante e di bellissimi fiori.

Infine c’è il suo salotto, anche questo spazioso ed al tempo stesso elegante, dove è posizionato un comodo divano grigio sul quale Giorgio si rilassa, magari leggendo un libro oppure vedendo qualcosa in tv in compagnia dei suoi adorati cagnolini.