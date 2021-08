Elettra Lamborghini spiazza i fan, il retroscena caldissimo: Parole indicibili

La cantante bolognese ha spiazzato tutti i suoi fan con un retroscena bollente. Andiamo a scoprire insieme ulteriori dettagli

Sempre più al centro dell’attenzione, Elettra continua imperterrita a far parlare di sé. Lo fa sia attraverso la musica che tramite le sue quotidiane pubblicazioni sui social, dove mette in evidenza tutta la sua bellezza.

Ad ogni scatto da lei caricato i suoi numerosi follower impazziscono letteralmente alla vista delle forme del suo corpo. Durante il corso di questa estate ha condiviso infatti diverse fotografie in cui si è immortalata in costume da bagno, facendo stropicciare gli occhi ai tanti fan che la seguono assiduamente.

Oltre alla sua carriera discografica, la Lamborghini si sta addentrando sempre di più nella scena televisiva. Quest’anno ha partecipato alle riprese dell’Isola dei Famosi, dove ha vestito i panni dell’opinionista. Il suo ingresso nello studio Mediaset è stato però ritardato di qualche puntata, poiché a poche ore dall’inizio del reality show è risultata positiva al Covid 19.

Leggi qui -> Avete mai visto la sorella di Elettra Lamborghini con cui ha litigato? Non sembrano nemmeno parenti

Leggi qui -> Elettra Lamborghini in canottiera stende i fans: forme incontenibili – FOTO

Elettra Lamborghini riscalda l’estate

Al ritmo delle sue canzoni, la ventisettenne ha fatto ballare l’intero pubblico di “Battiti Live”, l’evento musicale più atteso dell’estate organizzato da Radio Norba.

Gli artisti più in voga del momento si sono esibiti sull’importante palcoscenico, dove sono stati presentati dal direttore artistico Alan Palmieri e dalla co-conduttrice Elisabetta Gregoraci. Tra di essi è spiccata la performance di Elettra, che con i suoi movimenti sensuali ha letteralmente stregato i presenti al concerto.

Come al solito il suo è stato un look a dir poco eccentrico, il quale ha suscitato anche alcuni dibattiti in quanto ritenuto leggermente troppo osé. Tuttavia, i suoi tantissimi fan sono corsi prontamente in sua difesa, riempiendo le pagine social della Lamborghini di complimenti e lusinghe di ogni genere.

Lei stessa, soltanto qualche giorno fa, ha pubblicato una fotografia successiva alla sua esibizione, alla quale ha aggiunto un messaggio di testo che ha catalizzato le attenzioni nei suoi confronti: “Ieri ho sudato come una lontra ma è stato bello. Grazie”.

Anche in questo caso, come facilmente ipotizzabile, una valanga di reazioni si sono abbattute sul suo post, la maggior parte delle quali contenenti messaggi di stima al suo indirizzo, in virtù della sua bravura come cantante ma anche per la sua innegabile bellezza.