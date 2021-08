Enrico Ruggeri, il dramma che l’ha distrutto: la grave malattia famigliare

Il noto cantautore ha deciso di aprirsi nel racconto di un dramma che ha colpito uno dei membri della sua famiglia

La carriera di Ruggeri è stata incentrata prevalentemente sulla musica, sua grande passione fin dal periodo della giovinezza, quando ha cominciato a far parte di alcune band ai tempi del liceo.

All’inizio degli anni ottanta è riuscito a raggiungere il successo, prima insieme ai “Decibel” ed in seguito anche come solista. In totale ha partecipato dieci volte al Festival di Sanremo, riuscendo addirittura ad ottenere la vittoria in due casi.

La prima è giunta nel 1987, quando ha cantato il bellissimo brano intitolato “Si può dare di più” con Gianni Morandi e Umberto Tozzi, mentre nel 1993 ha trionfato grazie alla sua canzone “Mistero”. L’ultima volta che ha preso parte alla prestigiosa kermesse canora risale invece al 2018, quando con i Decibel si è esibito con il pezzo “Lettera dal Duca”, posizionandosi però soltanto al sedicesimo posto.

Il dramma famigliare vissuto da Enrico Ruggeri

Al fianco della sua attività discografica, Enrico ha lavorato molto anche in tv, vestendo diverse volte i panni del conduttore. La sua prima esperienza a tal riguardo è datata 2005, quando ha presentato “Il bivio – Cosa sarebbe successo se…”.

Qualche stagione più avanti è stato alla guida di “Mistero”, programma in onda sulle frequenze di Italia 1 dal titolo omonimo alla canzone con cui ha vinto il Festival della canzone italiana.

Dal punto di vista professionale dunque, Ruggeri ha ottenuto molte soddisfazioni. Per quel che riguarda la sua vita privata invece, il cantautore in passato ha trascorso dei momenti molto meno rosei e felici. Invitato nella trasmissione di Peter Gomez, “La confessione”, il sessantaquattrenne ha ricordato la brutta situazione in cui si è trovato suo padre.

Il genitore dell’artista ha sofferto a causa di una bruttissima depressione. A causa di quest’ultima, l’uomo non era in grado nemmeno di alzarsi dal letto. Ecco le parole di Enrico: “Una certa nevrosi da iperattività deriva proprio dall’orrore di aver visto una delle persone più importanti della mia vita, cioè mio padre, rinunciare totalmente all’azione”.

Con questa confessione il cantante ha commosso tutto il pubblico presente, mostrando al tempo stesso la grande umanità che da sempre lo contraddistingue.