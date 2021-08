Gianni Morandi, spunta la prima foto della mano dopo l’ustione: la situazione non è delle migliori

Gianni Morandi ha subito una grave ustione: dopo il danno ecco che finalmente arriva la sua primissima fotografia.

Gianni Morandi è l’artista del popolo, pochi ne sono come lui e potremmo praticamente dire che è quasi impossibile trovare qualcuno che abbia fatto la storia musicale come il suddetto artista. Ciò che gli è accaduto negli ultimi tempi ha però del clamoroso.

Lo stesso Morandi si è infatti recato all’interno di un’ospedale, affermando però che “Sto bene, non c’è da preoccuparsi”. Per lui infatti un particolare episodio lo ha colpito da vicino, tanto da dover ricorrere a soccorsi di un certo tipo nelle ultime settimane.

Ecco cosa gli è accaduto

Gianni Morandi infatti è stato trasferito successivamente a Cesena, non prima però di salutare con un bel selfie i sanitari di Bologna. Un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto da chi l’ha accudito in seguito ad una grave ustione alle mani.

Ha dato poi l’artista la possibilità ai fan di essere aggiornati sulle sue condizioni di salute. Tant’è che sul suo volto mai possiamo dire che è mancato il sorriso. Una preoccupazione evidente negli scorsi giorni, considerato che si è parlato della sua mano destra, molto ustionata. C’è però una bella notizia, siccome il tutto starebbe andando verso la guarigione ed i fan sarebbero del tutto soddisfatti.

La fotografia dopo l’incidente

Attraverso i social si è potuta intravedere una fotografia del cantante che sorride mentre si trova vicino ai paramedici, confortando i tantissimi follower. Per lui la caduta tra le fiamme alcuni mesi fa mentre bruciava delle sterpaglie ed il ricovero. Poi il recupero e la graduale guarigione sotto ogni punto di vista.