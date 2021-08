Paolo Brosio è malato: è lui a rivelare di cosa soffre

Il noto personaggio televisivo ha confessato di essere affetto da una malattia. Vediamo insieme quali sono state le sue parole

Una volta terminati gli studi superiori Paolo ha intrapreso la sua carriera nel mondo del giornalismo. Grazie alla sua ambizione e all’indubbia competenza, con il passare del tempo è riuscito a rendersi artefice di un grande percorso professionale, sfociato nel suo approdo in tv.

All’inizio degli anni novanta ha collaborato con il telegiornale di Italia 1, “Studio aperto”, mentre in seguito ha lavorato anche per il Tg 5 ed il Tg 4, dove è stato per diverse stagioni a stretto contatto con Emilio Fede.

Verso la fine del decennio ha compiuto il passaggio sulle reti Rai. Tra i programmi a cui ha preso parte sull’emittente di Stato ricordiamo “Domenica In”, “Linea verde” e “Quelli che il calcio”, format a tema sportivo diretto allora da Fabio Fazio. Recentemente invece, Brosio ha partecipato ai due reality più celebri del palinsesto nostrano, ossia l’Isola dei Famosi ed il Grande Fratello Vip.

La malattia svelata da Paolo Brosio

Nel 2019 è partito per le spiagge dell’Honduras come naufrago, venendo eliminato dal gioco dopo dieci puntate. Nella stagione seguente invece, Paolo è entrato nella casa più spiata d’Italia, anche se il suo ingresso è slittato di circa un mese a causa di alcune problematiche legate alla salute.

È proprio durante le riprese della trasmissione guidata da Alfonso Signorini che Brosio ha confessato di essere affetto da una malattia. Durante una chiacchierata con la contessa Patrizia De Blanck, la quale le ha rivelato che il suo ex marito ha patito con la ludopatia, il sessantaquattrenne a sua volta si è reso autore di una dichiarazione inaspettata.

“Il tuo ex marito aveva la malattia del gioco, io invece ho la malattia delle donne…”, le parole del giornalista che hanno sorpreso la sua interlocutrice. Per la cronaca, all’epoca Paolo era fidanzato con Maria Laura De Vitis, una ragazza molto più giovane di lui.

La loro relazione sentimentale ha scatenato diversi dibattiti, proprio in virtù della grande differenza di età tra i due. Al giorno d’oggi la love story si è conclusa, tuttavia sono stati in molti ad affermare che la suddetta ragazza abbia sfruttato il rapporto con Paolo per incrementare la sua notorietà, nonostante le sue ripetute smentite.