Albano Carrisi e la donna che ama prendono strade diverse: nessuno se lo sarebbe aspettato

Le strade del cantante di Cellino San Marco e della donna che ama si sono divise. Scopriamo insieme il perché

Al Bano può essere ritenuto tranquillamente uno dei personaggi famosi più popolari del nostro Paese. In primo luogo ci sono le sue canzoni, con le quali ha conquistato il cuore di tutti gli italiani e non solo. Tuttavia, la sua grande notorietà ha portato svariate volte a far parlare di lui anche in merito alle vicende legate alla sfera personale.

La storia d’amore con Romina Power è stata seguita per anni con estrema attenzione da parte di tutti gli amanti delle cronache rosa, così come è stato per la sua relazione ancora in corso con la bellissima Loredana Lecciso.

Un ulteriore motivo per cui il nome di Carrisi è finito spesso agli onori della cronaca è purtroppo quello relativo alla scomparsa della sua primogenita Ylenia, ragazza di cui si sono perse le tracce nell’ormai lontano 1993 e che ha profondamente sconvolto la vita di entrambi i suoi genitori, così come quella dei fratelli.

Al Bano si separa dalla donna che ama

Nelle scorse settimane è arrivata la notizia ufficiale. Il cantante pugliese infatti, a partire dalla prossima stagione, prenderà una strada diversa da quella di sua figlia Jasmine, una delle persone a lui più care.

È stato lo stesso artista a dichiarare il suo amore nei confronti della giovane cantante, che quest’anno è stata al suo fianco nell’esperienza di “The voice senior”, talent show in onda sui canali Rai in cui la coppia ha vestito i panni dei giudici di gara.

La produzione del suddetto programma ha deciso di non puntare più sui due Carrisi, optando invece per Orietta Berti, conosciuta anche come l’usignolo di Cavriago. Quest’ultima è reduce dal grande successo del tormentone estivo intitolato “Mille”, cantato da lei insieme a Fedez e ad Achille Lauro.

Mentre per Al Bano si prospetta un futuro a “Ballando con le Stelle”, almeno stando a quanto riportato da diversi rumors, la prossima stagione televisiva è ancora incerta per sua figlia. In molti hanno vociferato un suo possibile approdo sulle reti Mediaset, magari proprio in uno dei reality show offerti dal Biscione. Per il momento non c’è nulla di ufficiale ancora, tranne il fatto che il noto cantante e Jasmine prenderanno due strade distinte e separate.