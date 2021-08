Carlo Conti non trova pace: il lutto che l’ha sconvolto | Era un caro amico

Appena pochi giorni fa, Carlo Conti è rimasto sconvolto da un lutto di un suo caro amico. Andiamo a scoprire di chi si tratta

La triste notizia è arrivata proprio durante le vacanze estive che il conduttore si sta godendo insieme alla sua famiglia. Recentissimamente ha condiviso uno scatto sul suo account di Instagram, all’interno del quale è immortalato proprio in compagnia dei suoi amori più grandi.

Nel 2012 è convolato a nozze con la sua attuale moglie, la costumista italiana Francesca Vaccaro. Dalla loro relazione sentimentale è venuto alla luce il piccolo Matteo, nato a Firenze nel febbraio del 2014, pertanto ad oggi ha più di sette anni.

Nella suddetta fotografia, la famiglia Conti è apparsa serena e sorridente durante una bella gita in barca. Il post ha ricevuto centinaia di commenti, tra i quali ci sono anche quelli di alcuni personaggi famosi nel mondo televisivo, come ad esempio quello di Caterina Balivo e quello di Mara Venier. Al fermoimmagine Carlo ha aggiunto la frase che recita: “Love is in the air…”.

Il lutto che ha devastato Carlo Conti

Oramai però, anche per il conduttore Rai le vacanze sono agli sgoccioli. A partire dal mese di settembre infatti, Conti sarà nuovamente alla guida di “Tale e Quale Show”. I preparativi sono già terminati, tanto che sono stati ufficializzati sia i nomi dei membri della giuria, sia quelli dei partecipanti alla gara. Per quel che riguarda i giudici ci sarà soltanto una novità, ovvero quella relativa all’ingresso di Cristiano Malgioglio, il quale si è già dichiarato carico e pronto per questa nuova avventura televisiva.

A spezzare la gioia e l’armonia di questa estate trascorsa in famiglia, è stata una tragica notizia che ha colpito Carlo nel profondo del suo cuore. Stiamo parlando della morte di un suo caro amico, Gianfranco D’Angelo, spentosi a Roma all’età di quasi ottantacinque anni.

Il suo decesso è arrivato infatti nel giorno di Ferragosto, mentre il 19 dello stesso mese avrebbe festeggiato il suo compleanno. Il timoniere di Tale e Quale Show ha ricordato il compianto attore, comico e cabarettista con queste emozionanti parole: “Ciao Gianfranco, resterai sempre tra coloro che ci hanno regalato le migliori risate della nostra vita. Has has fidanken”.