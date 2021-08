Fiorella Mannoia, l’episodio pesantissimo: “È venuta a casa mia cercando di buttare giù la porta”

La grande cantante italiana è stata vittima di un brutto episodio di stalking. Andiamo a scoprire la vicenda nel dettaglio

Appena qualche giorno fa è stata trasmessa la replica di una delle due serate presentate da Fiorella Mannoia durante lo scorso inverno sui canali Rai. L’evento è stato chiamato “La musica che gira intorno”, nome ripreso dal titolo di una canzone di Ivano Fossati.

Per l’occasione sono stati presenti diversi artisti di spicco del panorama musicale nostrano, del calibro di Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Riccardo Cocciante e moltissimi altri ancora. Tutto questo ampio gruppo di cantanti nutre una profonda stima nei confronti della presentatrice del programma, la quale oltre alle sue doti artistiche ha sempre manifestato anche quelle umane.

Per questo motivo Fiorella è rispettata da chiunque, sia dai suoi colleghi che, naturalmente, dalla vasta schiera dei suoi fan. Purtroppo però, in tempi non sospetti, la Mannoia è stata vittima di una vicenda che le ha provocato ben più di un grattacapo.

Raffaella Mannoia e il tremendo episodio di stalking

Dopo diversi anni in cui ha preferito mantenere un rigoroso silenzio a riguardo della vicenda, la sessantasettenne nata a Roma si è sfogata attraverso un post pubblicato sui suoi canali social.

A crearle dei seri problemi è stata una stalker di trentatré anni, la quale si è resa autrice di telefonate insistenti, appostamenti sotto casa e di ripetuti messaggi pervenuti alla cantante. Stanca della situazione, Fiorella è stata costretta a chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine.

Inizialmente gli organi competenti hanno stabilito sei mesi di divieto di avvicinamento, al termine dei quali la stalker è tornata all’attacco. A quel punto, tramite l’account personale di Facebook, la Mannoia ha divulgato pubblicamente la notizia: “Sono anni che cerco di arginare questa sua ossessione, non c’entrano i concerti, né i biglietti, eccetto il giorno in cui è venuta a casa mia cercando di buttare giù la porta, non me li aveva chiesti. La sua ossessione era entrare nella mia vita”.

Anche in questo frangente però, l’artista ha messo in evidenza il suo lato più comprensivo: “Sono cose molto dolorose, che non avrei voluto rendere pubbliche, perché derivano da un disturbo. Mi dispiace per lei, per me, per la sua famiglia e per la mia e per tutti quelli coinvolti in questa triste storia”.