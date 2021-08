Michelle Hunziker in lacrime per il grave errore: ecco che è successo

Attraverso un video caricato sui social abbiamo avuto modo di vedere la conduttrice televisiva in lacrime per un suo grave errore

Ultimi giorni di vacanza per la bellissima presentatrice svizzera che si appresta a tornare sul piccolo schermo con l’arrivo dell’autunno. A partire dal prossimo 31 di ottobre invece, dovrebbe iniziare la messa in onda della nuova stagione di “All Together Now”.

Come al solito, il talent show verrà trasmesso in prima serata sulle frequenze di Canale 5 e, con ogni probabilità, assisteremo nuovamente alla presenza di dodici concorrenti che verranno giudicati dal “muro” umano composto da cento persone.

Per quel che riguarda i giudici, secondo le recenti indiscrezioni sembra che quelli dell’ultima edizione abbiano ottenuto la riconferma da parte degli autori del programma. La giuria dello scorso anno è stata formata da Anna Tatangelo, J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga. Sono previste un totale di sei puntate, al termine delle quali verrà decretato il vincitore che si dovrebbe portare a casa lo stesso premio della passata edizione, ovvero una cifra pari a cinquantamila euro.

Leggi qui -> Michelle Hunziker, troppo sexy: commenti spinti da parte di alcuni fan

Leggi qui -> Michelle Hunziker, il terribile dramma vissuto in casa: “Sul letto con un coltello in mano”

La disperazione di Michelle Hunziker

Da grande amante dell’attività fisica qual è, la Hunziker appena pochi giorni fa ha pubblicato delle foto sul suo account di Instagram nelle quali ha documentato la sua recente esperienza nell’arrampicata. Insieme a lei era presente la sua migliore amica, ossia la nota attrice nata a Napoli Serena Autieri.

Il fatto che Michelle sia da sempre stata una sportiva è ben noto a tutti i suoi numerosi fan. Sicuramente la showgirl non ne ha mai fatto un segreto, tuttavia è facile accorgersene anche dalla sua eccellente forma fisica. Come confermato dalla conduttrice, al fianco degli allenamenti abbina anche una dieta sana e, soprattutto, povera di zuccheri.

La moglie di Tomaso Trussardi segue infatti uno stile di vita regolare, motivo per cui una corretta alimentazione riveste una delle parti primarie della sua routine quotidiana al pari dello sport. Ogni tanto però, anche la Hunziker cede alle tentazioni, come abbiamo avuto modo di vedere tramite un video apparso sui social network, condiviso anche dalla pagina Instagram chiamata “tiktokfanitaliano”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiktokfan (@tiktokfanitaliano)

Nella clip in questione è possibile assistere alle lacrime dell’elvetica, la quale è intenta a mangiare un gustoso snack, commentando il tutto con le seguenti parole: “Avevo detto che ne mangiavo solo una. Una sola”, questo ciò che ha affermato, prima di addentare nuovamente lo spuntino ricco di zuccheri a dispetto del suo senso di colpa.