Milly Carlucci, il dramma che le ha cambiato la vita: “Il tumore al seno, che si è esteso poi ai polmoni”

La showgirl abruzzese ha raccontato il dramma che ha lasciato un segno profondo nella sua vita. Vediamo insieme le sue parole

Sempre allegra e sorridente, la Carlucci risulta essere di fatto una delle conduttrici più apprezzate del piccolo schermo. Negli ultimi anni si è dedicata prevalentemente al suo show di punta, ovvero “Ballando con le Stelle”.

La prima edizione del talent targato Rai risale al 2005. Fino ad ora siamo giunti alla quindicesima edizione, terminata lo scorso mese di novembre e vinta dalla coppia composta da Lucrezia Lando e dall’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Gilles Rocca.

Nonostante ci troviamo nel bel mezzo della pausa estiva, Milly è impegnatissima nella composizione del cast in vista della prossima stagione. Da segnalare c’è un importante addio alla trasmissione da lei guidata, ovvero quello da parte di Raimondo Todaro, che dopo oltre un decennio ha salutato la padrona di casa e tutti i colleghi con cui ha lavorato fianco a fianco per diverso tempo.

Il dramma che ha addolorato Milly Carlucci

Proprio nelle ultime ore invece, è circolata in rete la notizia che il talent show trasmesso sulle frequenze di Rai 1 potrebbe perdere un altro pezzo da novanta.

La ballerina Veera Kinunnen infatti, di recente ha annunciato la sua gravidanza. Tale splendida notizia però, ha fatto subito ipotizzare un suo possibile forfait, in quanto si presume che non le sia facile partecipare alle riprese del programma durante i mesi della maternità. Tuttavia, per il momento non c’è nulla di ufficiale, pertanto non ci resta che attendere per conoscere i futuri sviluppi della vicenda.

Anche se la Carlucci è una professionista esemplare e molto dedita al lavoro, la sua vita privata non è di certo meno importante, anzi. Qualche tempo fa, ha sofferto moltissimo proprio a causa di un dramma che l’ha devastata nel profondo. Correva l’anno 2015, quando fu la stessa showgirl a dare il triste annuncio.

“Amici e care amiche che mi seguite sempre con grande affetto, sento il bisogno di condividere con voi questo momento per me terribile. Da ieri la mia mamma non c’è più e io sono devastata dal dolore”, le parole strappalacrime dell’amatissima conduttrice televisiva.

Successivamente invece, durante un’intervista concessa a Vanity Fair, Milly è tornata a parlare dell’argomento, sottolineando quanto sia fondamentale svolgere un’accurata prevenzione: “Se mamma avesse scoperto in tempo il tumore al seno, che si è esteso poi ai polmoni, oggi potrebbe essere ancora tra noi”.