Sapete dove vive Romina Power? La sua dimora è impensabile

La casa della nota cantante nata negli Stati Uniti è uno spettacolo. Andiamo a vedere insieme qualche dettaglio

Prima di avvicinarsi alla musica, la Power ha esordito nel mondo dello spettacolo tramite la recitazione. Ha partecipato infatti a svariate pellicole cinematografiche quando era ancora poco più che una ragazzina, fino all’incontro decisivo con Al Bano.

Tra i due è scattata in breve tempo una grande intesa, sia a livello personale che in campo artistico. Gran parte della sua carriera discografica è stata infatti legata a quello che nel 1970 è diventato suo marito. Pochi mesi dopo aver celebrato le loro nozze è nata la primogenita Ylenia, protagonista di una delle vicende di cronaca più drammatiche in assoluto.

La coppia ha preso parte al Festival di Sanremo in diverse occasioni, tra le quali spicca quella del 1984 in cui è arrivata la vittoria grazie al brano intitolato “Ci sarà”. Sempre insieme, Al Bano e Romina hanno partecipato anche a due edizioni dell’Eurovision Song Contest come rappresentanti della nostra Nazione.

Ecco la meravigliosa abitazione di Romina Power

A dispetto della separazione risalente ormai a molti anni fa, la cantante possiede ancora un’abitazione all’interno della bellissima tenuta del suo ex marito a Cellino San Marco, dove tra l’altro si è recata per un periodo durante il lockdown.

Il rapporto tra i due noti artisti si è infatti ristabilito, tanto che con il passare degli anni sono anche tornati ad esibirsi insieme sul palcoscenico. Tuttavia, la Power non vive più in Puglia, bensì è tornata negli States, per la precisione a Los Angeles, importante città dello Stato della California.

Le foto della dimora non sono molte, però da quel poco che abbiamo a disposizione possiamo vedere alcuni dettagli alquanto interessanti. Innanzitutto è possibile ammirare l’eleganza degli interni, caratteristica che contraddistingue al tempo stesso la personalità di Romina. Gran parte degli arredi hanno dei toni cromatici molto chiari, come ad esempio le pareti, l’ampio divano e le sedie della sala principale.

Davanti al suddetto divano è posizionato un tavolino basso sul quale sono presenti dei tratti decorativi che danno un tocco di colore all’ambiente. Purtroppo non si hanno molte altre informazioni, ma quel che si vede ci basta per affermare che l’ex moglie di Al Bano ha un gusto sopraffino anche in merito all’arredamento.