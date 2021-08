Tomaso, marito di Michelle Hunziker: è ricco da “fare schifo”| Ecco cosa fa

Tomaso Trussardi, marito della Hunziker, possiede un patrimonio da capogiro. Andiamo a scoprire di che cifre si parla

Mentre di Michelle sappiamo pressoché tutto, in quanto è uno dei personaggi più popolari del piccolo schermo, suo marito Tomaso è una persona molto più riservata.

Il trentottenne nato a Bergamo è convolato a nozze con la showgirl svizzera nel 2014, dopo un breve periodo di fidanzamento. Dal loro amore sono venute al mondo due figlie, Sole e Celeste, la prima nata nel 2013 e la seconda meno di due anni più tardi.

Così come sua moglie, anche Trussardi ha avuto una lunga storia precedente a quella con la conduttrice. È stato per circa dodici anni insieme a Lucia Fabiani, ex valletta televisiva. Tuttavia è proprio insieme alla Hunziker che è diventato padre per la prima volta, al contrario di quest’ultima che aveva già una figlia, Aurora, nata dal suo primo matrimonio, ovvero quello con il celebre cantante italiano Eros Ramazzotti. La primogenita dell’elvetica gode di un ottimo rapporto con l’attuale marito di sua madre, il quale è sempre stato molto disponibile e presente nei suoi confronti.

Ecco gli incassi di Tomaso Trussardi

Senza utilizzare troppi giri di parole, l’imprenditore lombardo è a capo di un impero. Egli infatti gestisce l’importante azienda di famiglia operante nel settore della moda che porta il suo cognome, ereditata alla morte di suo padre Nicola.

Tomaso possiede la percentuale di quote più alta, circa il 25%. Tuttavia a collaborare con lui c’è sua sorella Beatrice, mentre il fratello è tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale accaduto molti anni orsono, di cui ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di “Verissimo”, programma targato Mediaset guidato da Silvia Toffanin.

Secondo diversi siti internet dedicati alle finanze, il fatturato annuo di Trussardi ammonta alla bellezza di 152 milioni di euro. Il patrimonio della società si attesta invece su cifre che oscillano tra i 200 ed i 300 milioni di euro.

Come abbiamo visto dunque, il marito di Michelle percepisce dei ricavi da far invidia a chiunque. A questi vanno aggiunti naturalmente anche quelli di sua moglie, che tra tv, spot pubblicitari ed interviste varie è normale immaginare che produca dei guadagni non indifferenti.