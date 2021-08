Alessia Marcuzzi in pericolo: fan preoccupati | Ecco che è successo

La popolare showgirl televisiva ha fatto preoccupare i suoi numerosissimi fan. Andiamo a svelare cosa è successo

Alla fine del mese di giugno scorso, la Marcuzzi ha dato il suo addio alle reti Mediaset, dopo ben venticinque anni in cui ha lavorato per l’emittente del Biscione. Lo ha fatto tramite un annuncio ufficiale caricato sui suoi canali social.

All’interno del lungo messaggio da lei pubblicato ha ringraziato fortemente tutti coloro con cui ha lavorato nel corso di tutto questo tempo, a partire dai colleghi fino ad arrivare agli addetti ai lavori, che hanno permesso il regolare svolgimento delle riprese dei suoi programmi.

È stata a lungo al timone de “Le Iene”, dove ha riscosso un enorme successo. Tuttavia non è mai stato un segreto l’amore che il pubblico italiano prova nei confronti della talentuosa showgirl, la quale dal canto suo ha sempre ricambiato il grande affetto dei telespettatori, mettendo in campo uno splendido sorriso e tanta dedizione nel suo lavoro.

Lo scatto di Alessia Marcuzzi che ha terrorizzato i fan

Stando a diverse indiscrezioni, prima di dare il suo addio definitivo alla Mediaset, Alessia ha parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, il quale ha provato a convincerla a ritornare sui suoi passi, ma così non è stato.

La Marcuzzi è stata infatti irremovibile nella sua scelta, spiegando che ha percepito il bisogno di attuare un profondo cambiamento. Ciò nonostante, secondo i più scettici ci sarebbero anche altre ragioni che si celano dietro al suo abbandono, ma purtroppo non si ha alcuna notizia ufficiale a riguardo.

In questo modo però, la stimatissima presentatrice ha colto l’occasione per trascorrere delle vacanze estive in totale serenità e relax, senza il peso che comporta il tradizionale ritorno sul piccolo schermo a settembre. Diversi momenti di queste splendide settimane soleggiate sono stati condivisi dalla stessa attraverso i social network.

Sulla sua seguitissima pagina di Instagram, qualche tempo fa, ha postato una storia che ha destato una certa preoccupazione nei confronti dei suoi follower. Alessia, infatti, si è esibita in un ballo mentre si trovava in piedi su un muretto. Nonostante la bellissima cornice in cui si trovava, i suoi fan più affezionati hanno commentato facendo notare il rischio da lei corso, dimostrando ancora una volta l’affetto che li lega ad uno dei volti più apprezzati dell’intero panorama televisivo italiano.