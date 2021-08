Ballando con le stelle 2021, il nome che spunta cambia le carte in tavola: in RAI non se lo aspettava nessuno

Per la prossima edizione di Ballando con le stelle è spuntato un nuovo nome che ha totalmente cambiato le carte in tavola

Uno dei talent show di punta delle reti della tv di Stato è proprio quello condotto da Milly Carlucci sulle frequenze del primo canale. Sono anni che ormai ottiene un grande successo in termini di share, motivo per cui dai piani alti della Rai hanno deciso di continuare a puntarvi forte anche in vista dell’imminente futuro.

Tuttavia, al momento il cast è in fase di allestimento. La padrona di casa, infatti, è all’opera nel tentativo di portare con sé dei personaggi all’altezza della situazione e congrui alle aspettative del pubblico da casa.

Nel corso delle quindici edizioni andate in onda fino ad oggi è sempre riuscita nell’impresa di fornire uno spettacolo degno del suo nome, grazie anche alla professionalità dei ballerini e alla simpatia dei vari ospiti e giudici di gara.

Ecco il nome del possibile partecipante a Ballando con le stelle

Purtroppo per Milly, i piani previsti in partenza sono stati modificati a causa di due forfait. Il primo è ormai noto, ossia quello di Raimondo Todaro, il quale dopo la bellezza di sedici anni in cui è stato uno degli assoluti protagonisti ha lasciato la trasmissione.

La notizia del secondo abbandono è invece più fresca. La ballerina Veera Kinnunen infatti, è stata costretta a rinunciare alla sua partecipazione a causa della gravidanza. A darne l’annuncio è stata la stessa, attraverso un post apparso sui social network: “Non ci sarò a Ballando con le Stelle quest’anno, non sono nella condizione ideale per ballare. Mi dispiace, mi mancherà tutto, i colleghi e Milly, ma siamo veramente felici. Non vedo l’ora di tornare in pista nel 2022”.

A questo punto, alla conduttrice del programma non resta altro che guardarsi in giro per trovare dei validi sostituti. Anche se non si tratta di una ballerina professionista, nelle ultime ore è circolato il nome di Alessandra Mussolini come possibile candidata a prendere un posto all’interno del format targato Rai.

La politica nata a Roma ha già preso parte nel 2020 alle riprese di Ballando con le Stelle nei panni della concorrente, ma questa volta il suo ruolo dovrebbe essere diverso, stando a quanto affermato da diversi siti internet che hanno riportato la notizia. Per conoscere la verità in merito a queste indiscrezioni però, dovremo aspettare ancora qualche altro giorno.