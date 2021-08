Da bambina era una bella ballerina, oggi è la conduttrice numero 1 in Italia: ecco chi è

Nella foto è raffigurata una bambina che si diletta nella danza. Al giorno d’oggi però, è diventata la conduttrice più amata dagli italiani

La danza è una disciplina che da sempre attira molte giovanissime bambine, le quali hanno modo così di abbinare il divertimento all’attività fisica. Non fa eccezione la piccola danzatrice immortalata in questo fermoimmagine, come vediamo dal suo bel sorriso.

All’epoca dello scatto in pochi si sarebbero aspettati che quella bimba riuscisse ad arrivare dove si trova attualmente. Oggi infatti, il suo è uno dei volti più popolari ed amati in assoluto del piccolo schermo. Negli ultimi anni ha sfornato una serie di trasmissioni di successo, tutte estremamente seguite dal pubblico da casa, motivo per cui l’emittente per cui lavora continua a riporre in lei una grande fiducia.

Ecco chi è la piccola ballerina della foto

Nello scatto in bianco e nero che vi abbiamo proposto quest’oggi è raffigurata niente poco di meno che Barbara D’Urso, presentatrice di punta dei canali Mediaset.

Da “Pomeriggio Cinque” a “Live – Non è la D’Urso”, questi sono soltanto un paio dei programmi guidati dalla showgirl campana che hanno dominato e, ancora dominano, la scena televisiva italiana, grazie alla sua abilità di offrire uno spettacolo in grado di soddisfare il suo ampio pubblico.

Un altro merito che le va riconosciuto è quello di portare come ospiti dei personaggi di assoluto spicco, da attori famosi a celebri cantanti, passando per importanti figure politiche fino a sportivi di grande successo. Lo stesso discorso vale per i temi trattati, che vanno da argomenti seri fino alle vicende più leggere come possono essere quelle legate al gossip.

La brillante carriera di Barbara D’Urso

Autrice di una scalata impressionante, con il passare del tempo la D’Urso è riuscita a guadagnarsi il rispetto sia da parte dei telespettatori che la seguono assiduamente, sia da parte delle alte sfere della Mediaset.

I suoi esordi televisivi risalgono addirittura alla fine degli anni settanta, quando tra le varie cose ha recitato anche in qualche film, come ad esempio in “Delitto in via Teulada”, diretto dal regista Aldo Lado. Ben più recentemente invece ha vestito i panni della “Dottoressa Giò”, serie tv trasmessa prima su Rete 4 e poi su Canale 5.

Attualmente Barbara si sta apprestando ad iniziare l’ennesima stagione televisiva, nella quale sarà ancora al timone di “Pomeriggio Cinque”, le cui riprese dovrebbero iniziare il prossimo 6 settembre.