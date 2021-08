Raoul Bova, il dramma svelato: “Grossi danni alle persone che hai accanto”

Raoul Bova esce allo scoperto. Cosi l’attore ha spiegato il terribile momento vissuto e le ripercussioni sui suoi cari

Attore apprezzato dal pubblico anche per quella che la sua figura lontano dalle telecamere, Raoul Bova rappresenta senza dubbio un’artista tra i più amati nel mondo della televisione e del cinema. Attore che negli anni ha prestato il fianco a tante pellicole, sia per il grande che per il piccolo schermo, e di fatto versatile al punto da riuscire a partecipare a diverse produzioni.

C’è, poi, anche l’aspetto legato alla vita priva di Bova, sempre molto seguito dal pubblico che pedissequamente si tiene aggiornato su quelli che sono i risvolti della sua vita. Sia dai social, ma anche dalle interviste concesse ai media, l’attore romano ha spesso raccontato aspetti particolari della sua vita, talvolta anche molto seri. E cosi, anche in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, l’attore (e regista, tra l’altro) ha svelato alcuni retroscena molto particolari legati alla sua vita.

Problematiche si sono nascoste dietro quel volto da uomo sicuro, maturo, in grado di poter lottare contro qualsiasi cosa a petto gonfio, con una personalità che spesso Raoul riversa anche nei personaggi che interpreta. Ma spesso la vita di un’artista nasconde momenti difficili, all’interno dei quali serve sangue freddo ma soprattutto carattere.

Raoul Bova ed i problemi con la depressione

Al netto di quella che possa sembrare una personalità di assoluto spessore, Raoul ha dovuto fronteggiare anche lo spettro della depressione. Un aspetto molto particolare, che ovviamente ha influito nella sua vita in maniera considerevole, al punto da condizionare anche i rapporti con le persone che lo circondavano.

E’ stato lo stesso Bova a raccontare tutto nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair: “Il mio lavoro mi costringe all’autoanalisi, ma ho fatto anche delle sedute con un terapeuta per capire alcuni passaggi che non riuscivo a risolvere da solo”, ha raccontato l’attore, svelando di essersi rivolto anche ad un professionista per risolvere i suoi problemi.

“Il malessere mentale è al pari di quello fisico, la depressione non va sottovalutata perché ti porta a fare dei grossi danni alle persone che hai accanto“, ha anche aggiunto Raoul, spiegando con grande franchezza quello che è stato il momento vissuto anche per chi gli è stato attorno nei momenti difficili.