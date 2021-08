Sapete quanto guadagna Luca Laurenti? La spalla di Bonolis non invidia il suo amico

La spalla comica di Paolo Bonolis incassa delle cifre che in pochi si aspettavano. Andiamo a scoprire i numeri nel dettaglio

Nella maggior parte della sua carriera ha affiancato il suo amico e collega Paolo Bonolis, anche se in realtà il suo debutto in tv non è avvenuto insieme al noto presentatore romano.

Laurenti infatti, ha esordito sul piccolo schermo verso la fine degli anni ottanta grazie alla partecipazione in un paio di trasmissioni guidate da Gianni Ippoliti, “Provini” e “Dibattito”, entrambe in onda sulle frequenze di Italia 1.

Tuttavia è proprio insieme a Bonolis che il “Maestro” ha acquisito una grande fama, frutto della simpatia che è riuscito ad accaparrarsi nei confronti del pubblico da casa. Tra i programmi di maggior successo in cui hanno collaborato recentemente vanno menzionati sicuramente “Ciao Darwin” ed “Avanti un altro”. Quest’ultimo format andrà in onda anche nella prossima stagione, mentre per quel che riguarda il primo citato le sue riprese sono ferme dal 2019, quando è stata trasmessa l’ottava e, finora, ultima edizione.

Ecco quanto guadagna Luca Laurenti

Luca, oltre a cantare benissimo, possiede diverse altre qualità artistiche, per mezzo delle quali ha lavorato anche in altri settori. Uno di questi è quello del doppiaggio, dato che il Maestro ha prestato la sua voce ad alcuni personaggi molto popolari del mondo dei cartoni animati, come al protagonista di “Stuart Little” ed a Lenny in “Shark Tale”.

Come se non bastasse, il co-conduttore di “Avanti un altro” in passato ha recitato in una manciata di pellicole cinematografiche, ultima delle quali distribuita nelle sale nel 2009. Stiamo parlando di “Io e Marilyn”, film diretto dal regista toscano Leonardo Pieraccioni in cui Laurenti ha interpretato Petronio.

Tutta questa serie di attività artistiche in cui si è impegnato hanno fruttato al cinquantottenne degli incassi considerevoli. Le somme esatte purtroppo non è possibile reperirle, anche in virtù della riservatezza della spalla di Bonolis.

Ciò nonostante, sappiamo che il presentatore di “Avanti un altro” si porti a casa circa quarantamila euro a puntata. Secondo diverse fonti in giro per il web, Laurenti dovrebbe incassare una somma non troppo lontana da quella del suo amico. Considerando perciò, tutti gli episodi che vanno in onda in ogni edizione del format, è possibile immaginare che il Maestro non se la passi affatto male in termini economici.