Avete visto dove vive Serena Autieri? La sua dimora è principesca

Serena Autieri possiede una dimora letteralmente spettacolare, dove si rilassa in compagnia delle persone a lei più care

La talentuosa attrice partenopea è attualmente alla guida di un programma televisivo in onda sulle frequenze di Rai1. Il format da lei diretto prende il nome di “Dedicato”, il quale va in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì poco prima delle ore 10:00.

Si tratta di uno spin-off di “Unomattina estate”, all’interno di cui la Autieri è affiancata dal direttore di orchestra Enzo Campagnoli. Mentre quest’ultimo si occupa appunto della parte musicale, suonando nello specifico il pianoforte, in studio c’è anche la presenza di Gigi Marzullo.

La svolta della carriera di Serena è arrivata invece verso il termine degli anni novanta, quando ha preso parte alla nota soap opera “Un Posto al Sole”. Diversi registi si sono accorti presto delle sue indubbie qualità, tanto che nel giro di qualche tempo Serena ha cominciato a recitare in un numero sempre crescente di pellicole, alcune delle quali di grande successo. Proprio quest’anno ha partecipato alle riprese di “Buongiorno, mamma!”, serie tv targata Mediaset con regia di Giulio Manfredonia.

Serena Autieri e la sua abitazione mozzafiato

La quarantacinquenne nata nel capoluogo della regione Campania possiede in realtà più di una casa. Siamo a conoscenza infatti delle sue tre abitazioni, le quali si trovano una a Roma, un’altra a Spoleto ed infine l’ultima proprio nella sua città di origine.

Ognuna di esse ha dei dettagli che l’attrice apprezza particolarmente, come ad esempio il letto della casa capitolina. La sua preferita però, si trova proprio sul suggestivo Golfo di Napoli. Il luogo più apprezzato dell’intera dimora è senza dubbio il terrazzo, dal quale è possibile godere di una vista strepitosa.

Spesso e volentieri invita diversi suoi amici, con cui trascorre delle piacevoli serate in compagnia. In situazioni del genere non può mancare del buon cibo, tanto che il suddetto terrazzo dispone anche di una cucina ben attrezzata, stando a quanto rivelato dalla stessa.

Per quel che riguarda gli spazi interni invece, sono caratterizzati dalla prevalenza di tonalità chiare, in modo da rendere maggiormente luminosi i vari ambienti della casa. A dare un tocco di colore sono invece una serie di dettagli, come ad esempio tende, tovaglie ed altri tipi di stoffe per cui Serena ha confessato di avere una vera e propria passione.