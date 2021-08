Federico Zampaglione dei Tiromancino, la paura di morire: “Sintomi causati da una malattia al cervello”

Il cantante dei Tiromancino ha svelato di aver temuto per la sua stessa vita. Andiamo a scoprire insieme il motivo

Appena un paio di settimane orsono, Zampaglione si è sposato nuovamente. Lo ha fatto con un’altra attrice, Giglia Marra, con la quale si è unito sentimentalmente già da qualche anno.

La cerimonia si è tenuta in Puglia, per la precisione a Mottola, piccolo comune in provincia di Taranto. In chiesa si sono recate le persone più vicine ai due novelli sposi, mentre al ricevimento sono stati presenti più di 150 invitati. Ad accompagnare il cantautore all’altare è stata sua figlia Linda, nata dalla relazione terminata con la sua ex consorte Claudia Gerini.

Federico e la sua nuova sposa hanno messo in evidenza tutto il loro miglior sorriso, scambiandosi le fedi a vicenda con lo sguardo di due innamorati. Giglia ha dichiarato di essere ancora incredula per il grande passo effettuato, anche perché le nozze erano state rimandate per diverso tempo a causa della pandemia di Covid 19.

Federico Zampaglione ed il terrore di morire

Finalmente quindi, il frontman dei Tiromancino ha ritrovato la pace e la serenità, le quali in passato sono venute a mancare a causa di alcuni motivi che hanno destato diverse preoccupazioni in lui.

Oltre alla dura separazione con la sua ex moglie, Federico ha subito la tragica scomparsa di sua madre. In seguito, come se non bastasse, si è reso artefice di una rivelazione che ha sconvolto i suoi tantissimi fan: “Ho avuto paura di morire. Ora che il disco è finito voglio confessarvi una cosa: ad un certo punto ho temuto di non poter portare a termine il lavoro”.

Subito dopo ha proseguito spiegando che una mattina si è svegliato percependo un senso di profondo malessere, caratterizzato dalla presenza di vertigini e di forti giramenti di testa. Stancatosi di questa sofferenza, il cantautore si è rivolto ai dottori: “Facevo analisi su analisi ma non sembrava venire fuori la causa. I medici mi hanno preparato a scenari inquietanti, simili sintomi li aveva avuti poco prima mia madre e si erano rivelati poi essere causati da una gravissima malattia al cervello”.

Al termine dei vari esami clinici a cui si è sottoposto, è emerso che il disturbo era provocato da un brutto colpo subito in palestra, il quale ha infiammato i nervi che si trovano nelle prossimità della cervicale. Appresa la verità, Zampaglione ha potuto tirare un bel sospiro di sollievo, anche se da questa esperienza ne ha tratto l’insegnamento secondo cui bisogna dare più importanza alle piccole cose belle della vita.