Paolo Bonolis lo dichiara davanti a tutti: “Drogatevi se…” | Fan senza parole

Dichiarazioni a sorpresa rilasciate da Paolo Bonolis. Cosi l’uomo si è lasciato andare, ripreso dalla compagna Sonia Bruganelli

Di Paolo Bonolis non si finisce mai di parlare. E ad essere onesti è lo stesso conduttore romano a prestare costantemente il fianco al dibattito, visto che ormai è chiaro non rappresenti soltanto un semplice conduttore. Al di là del ruolo di spicco all’interno del piccolo schermo e nella fattispecie nel suo ruolo in conduzione, Bonolis nel corso del tempo ha mostrato diverse peculiarità che gli hanno permesso di contraddistinguersi anche all’interno di contesti ben più seri.

Per alcuni Paolo rappresenta un opinionista di larghe vedute, che ha sempre dimostrato di poter fronteggiare anche salotti ben più impegnati intellettualmente rispetto al solito ‘Avanti un altro’, soltanto per citare un esempio. Il programma ‘Il senso della vita’, è stato molto apprezzato dal pubblico e molti si domandano sé e quando tornerà in tv. Bonolis, proprio recentemente, ha smentito l’eventualità che il format possa essere riproposto a breve termine, anche se sono davvero tanti i fan che gioierebbero alla notizia di una nuova messa in onda.

E cosi Paolo si gode anche la famiglia. La sua storia d’amore con Sonia Bruganelli (prossima opinionista al ‘Grande Fratello Vip’), prosegue a gonfie vele. I due hanno messo su famiglia, e spesso emergono aneddoti riguardanti proprio la coppia ed il modo di educare i propri figli. Tra Sonia e Paolo c’è grande sintonia, aspetto confermato anche da quello che entrambi mostrano saltuariamente sui social.

Paolo Bonolis, l’uscita a sorpresa: “Drogatevi sé…”

Cosi Sonia e Paolo si mostrano insieme, uniti e pronti a cogliere ogni occasione per scherzare e farsi due risate. In questi giorni estivi abbiamo visto anche un Paolo cantante, come mostrato da alcune stories pubblicate dalla stessa Bruganelli. E proprio sul profilo social della compagna di Bonolis, è stato il conduttore a rilasciare delle dichiarazioni molto particolari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiktokfan (@tiktokfanitaliano)

“Se volete vedere Nello…”, dice la Bruganelli riferendosi ad un uomo che è spesso comparso nelle stories della donna durante le ultime settimane, dipendente della Villa dove i due hanno trascorso parte delle loro vacanze. “Drogatevi se volete vedere Nello!“, afferma poi Paolo, sfruttando la solita ironia per scherzare con il nuovo amico.