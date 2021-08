Paolo Bonolis stavolta ha deciso: non lo vedrete più come prima

Di recente Paolo Bonolis si è cimentato in un campo in cui non siamo abituati a vederlo. Scopriamo di che cosa si tratta

In attesa della ripartenza della tradizionale programmazione televisiva, lo showman si sta godendo gli ultimi giorni di vacanze estive. Naturalmente lo sta facendo in compagnia della sua famiglia, con la quale ha trascorso alcune settimane lontano dallo stress della routine.

Anche nella prossima stagione Bonolis sarà uno degli assoluti protagonisti delle reti Mediaset, avendo firmato il rinnovo di contratto. Ancora una volta sarà al timone di “Avanti un altro”, popolare game show in onda nel preserale di Canale 5.

Al suo fianco potrà contare come al solito sulla sua spalla comica di sempre, il maestro Luca Laurenti. Quest’ultimo è immancabile nelle trasmissioni guidate da Paolo, con il quale nel tempo ha instaurato un rapporto che va al di là di quello che c’è tra due semplici colleghi di lavoro.

Paolo Bonolis come non lo abbiamo mai visto

Nonostante la sua grande notorietà, Paolo è uno dei pochi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che non fa un largo utilizzo dei social network.

A differenza sua però, c’è senz’altro sua moglie. Sonia infatti, condivide molto spesso nuovi contenuti sulla piattaforma di Instagram, dove riceve ogni volta centinaia di commenti e reazioni da parte dei suoi follower.

Tra qualche mese la Bruganelli sarà anche impegnata in un’avventura tutta nuova per lei, in quanto vestirà i panni dell’opinionista del Grande Fratello Vip. Il conduttore del reality show, Alfonso Signorini, l’ha voluta fortemente al suo fianco, proposta che la consorte di Bonolis non ha potuto rifiutare.

Come affermato in precedenza, attualmente si trova in vacanza insieme alla sua famiglia. Durante una recentissima serata, la donna ha immortalato il suo uomo in un video, nel quale abbiamo visto il presentatore romano esibirsi al karaoke con un suo amico.

Con grande sorpresa di tutti, lo showman ha dimostrato di sapersela cavare anche nel canto. Con la sua voce ha infatti stupito sia i presenti che i suoi fan, i quali non si aspettavano che il popolare conduttore possedesse anche questo tipo di dote.