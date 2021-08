Simona Ventura devastata dal dolore insostenibile: “Com’è potuto accadere?”

Super Simo ha voluto dire la sua riguardo ad un argomento che ha sconvolto il mondo intero, mostrando tutto il suo dolore a riguardo

Nel prossimo mese di settembre è previsto l’inizio di una nuova trasmissione targata Rai, alla cui guida ci sarà proprio Simona Ventura. In questa esperienza potrà contare sul supporto di Paola Perego, che insieme a lei formerà una coppia inedita alla guida di un programma.

Il format prenderà il titolo di “Citofonare Rai2” e andrà in onda tutte le domeniche mattina, intorno alle ore 11:10. I piani alti dell’emittente televisiva statale hanno così scelto di puntare sulle due donne dello spettacolo, ormai veterane del piccolo schermo.

Entrambe sono infatti molti anni che lavorano in tv, dove nella maggior parte dei casi hanno riscosso un grande successo. Adesso sono chiamate ad una nuova impresa, ovvero quello di rilanciare la fascia mattutina domenicale del secondo canale nazionale. Nonostante le difficoltà che potranno incontrare, siamo certi che la Perego e la Ventura hanno tutte le carte in regola per raggiungere i risultati sperati.

Lo strazio provato da Simona Ventura

Prima di essere una grande presentatrice, Simona è innanzitutto una donna forte, determinata e senza peli sulla lingua. Ogni qual volta ha sentito la necessità di esprimere la propria opinione lo ha fatto senza mezzi termini, mettendo in risalto tutto il suo carattere.

Di recente invece, la showgirl è intervenuta su un argomento delicatissimo, del quale se ne sta parlando molto negli ultimi giorni. Attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha voluto condividere il suo pensiero sulla situazione attuale dell’Afghanistan.

“Com’è potuto accadere che, dopo 20 anni, i talebani riuscissero ad entrare così facilmente a Kabul? Un coltello nel burro. Com’è potuto accadere che gli americani andassero via in modo così (a dire poco) maldestro? Com’è potuto accadere di vedere nel 2021, gente che preferisce buttarsi nel vuoto piuttosto che rimanere attaccata alla propria vita che, evidentemente, senza libertà, non ha più senso?”, le pesantissime parole di denuncia della Ventura.

Nella seconda parte del suo messaggio, la conduttrice ha concluso con un grido di solidarietà: “Dico la mia da italiana, da donna e da cittadina. Apriamo le porte alle donne e alle ragazze dell’Afghanistan! Sono sicura che tante di noi darebbero una mano. Io ci sono!”.