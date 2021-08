Stefano Bettarini, la rivelazione distruttiva: “…in fin di vita”

L’ex calciatore professionista si è reso autore di una rivelazione estremamente dolorosa. Scopriamo insieme cosa è successo

Dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Bettarini ha vestito le maglie di diverse squadre italiane, tra cui spiccano quella della Sampdoria, quella della Fiorentina e quella del Venezia.

Una volta appesi definitivamente gli scarpini al chiodo invece, Stefano è stato in grado di catturare l’attenzione nei suoi confronti in virtù della carriera televisiva da lui intrapresa. Nel 1998 è convolato a nozze con una delle conduttrici più popolari del piccolo schermo, Simona Ventura. Dal loro matrimonio, terminato ufficialmente nel 2008, sono venuti al mondo due figli, il primogenito Niccolò ed il più piccolo Giacomo.

Nella prima metà degli anni duemila, il quarantanovenne ha esordito in tv, partecipando alle riprese di trasmissioni come “La Talpa”, “Ballando con le Stelle”, “Quelli che il calcio” e “Buona Domenica”. Successivamente, Bettarini ha cominciato a prendere parte ad alcuni tra i reality show più noti del palinsesto, tra cui “L’Isola dei Famosi”, “Temptation Island” e, in ben due occasioni, al “Grande Fratello Vip”.

Stefano Bettarini e la tragedia sfiorata

Non si può parlare di esperienza da ricordare se facciamo riferimento all’ultima volta che è entrato nella casa più spiata d’Italia. L’ex difensore è stato infatti squalificato ed estromesso dal gioco a causa di una sua imprecazione, terminando il suo percorso nel reality di Canale 5 nel peggiore dei modi.

Tuttavia, in passato ha dovuto sopportare delle delusioni altrettanto amare, mentre qualche anno fa è stato vittima di un episodio che lo ha profondamente spaventato. Uno dei suoi due figli, Niccolò, ha subito una terribile aggressione che ha fatto temere il peggio ai suoi genitori.

Durante una sua ospitata nel programma chiamato “Rivelo”, Bettarini ha raccontato: “Quando un amico mi è venuto a suonare il campanello: ‘Guarda Stefano, tuo figlio è grave, è in fin di vita, l’hanno accoltellato all’uscita di un locale’. In quel momento ti passano mille cose per la testa”.

Subito dopo, l’ex gieffino ha descritto la sua reazione: “Sono volato immediatamente a Milano, mentre andavo ho chiamato la mamma, che era a sua volta fuori, e mi ha tranquillizzato dicendo che aveva parlato con la ragazza e non era in fin di vita”. Per fortuna così è stato, tanto che, nonostante il terrore provato da lui e dalla Ventura, le condizioni di salute del loro primogenito si sono ristabilite nel giro di qualche tempo.