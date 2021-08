Già biondissima da bambina, oggi è uno dei più grandi volti RAI: ecco chi è

La bambina bionda raffigurata in questo fermoimmagine è oggi una delle più grandi conduttrici televisive in assoluto

Nata in Lombardia nella prima metà degli anni sessanta, la presentatrice di cui vi parliamo oggi è stata in grado di raccogliere dei grandi consensi da parte del pubblico da casa fin dai suoi esordi sul piccolo schermo.

Anche se in molti la conoscono per un tipo di format da lei guidato, ovvero quello culinario, nel corso della sua fantastica carriera ha diretto una miriade di programmi di vario genere, consolidandosi sempre di più nel cuore degli italiani. Al giorno d’oggi, infatti, la bimba che vediamo nello scatto in bianco e nero è uno dei volti di punta della tv di Stato.

Ecco chi è la bambina bionda della foto

Sicuramente in molti avranno già capito, in particolar modo se pensiamo ad una presentatrice bionda famosa anche per la conduzione di trasmissioni a sfondo gastronomico sulla Rai. Parliamo naturalmente di Antonella Clerici, la quale anche il prossimo anno sarà al timone di “È sempre mezzogiorno”.

Quest’ultimo format ha preso il posto della storica “Prova del cuoco”, dove la cinquantasettenne ha tenuto le redini per svariate stagioni televisive. Sempre in riferimento all’annata ventura, la Clerici guiderà anche un altro programma.

Facciamo riferimento a “The voice Senior”, talent show che andrà in scena per il secondo anno consecutivo. Il cast è stato confermato quasi in pieno, fatta eccezione per la coppia composta da Albano Carrisi e da sua figlia Jasmine che verrà sostituita da Orietta Berti.

Antonella Clerici, dagli esordi ai giorni nostri

Il debutto assoluto per la stimatissima presentatrice nata a Legnano è arrivato nel 1985, quando ha lavorato per un’emittente chiamata “Telereporter”. Qualche anno più tardi è stata assunta dalla Rai, partecipando alle riprese di alcune trasmissioni di stampo sportivo.

La sua ascesa è stata letteralmente impressionante. Con il passare del tempo è diventata uno dei colossi della televisione nostrana, avendo raggiunto una popolarità clamorosa, come dimostrato anche dal seguito che ha sui social network.

Uno degli incarichi di maggior spicco è stato senza alcun dubbio la conduzione del Festival di Sanremo. In realtà la showgirl è stata alla guida della manifestazione in due occasioni. La prima insieme a Paolo Bonolis nel 2005, mentre la seconda in solitaria nel 2010.