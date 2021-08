Raz Degan, il dramma folgorante che l’ha sconvolto: “Il cancro lo ha ucciso”

L’ex modello israeliano ha raccontato di aver sofferto profondamente a causa di un dramma che lo ha devastato nell’anima

Nato in un kibbutz israeliano nell’agosto del 1968, Degan ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo una volta terminato il servizio militare. Ha così esordito come modello, in virtù della sua bellezza e del suo fascino che lo contraddistinguono.

Il suo volto è apparso sulle principali riviste dedicate alla moda, come quelle di Vogue e Cosmopolitan, spostandosi tra le città più importanti della Francia, degli Stati Uniti, dell’Australia e, ovviamente, del nostro Paese.

È soltanto in seguito che ha esordito al cinema, partecipando per lo più a produzioni italiane, dove ha riscosso un grande successo tra il pubblico nostrano. Nel 1996 ha preso parte a “Squillo”, film diretto dal regista Carlo Vanzina, mentre due stagioni più tardi ha recitato in “Coppia omicida” di Claudio Fragrasso.

Leggi qui -> Ilary Blasi ama un altro oltre a Francesco Totti: ecco chi è

Leggi qui -> Maria De Filippi stavolta colpisce Milly Carlucci: Ecco che è successo

La tragedia che ha sconvolto Raz Degan

Negli ultimi anni è stato sempre più presente sul piccolo schermo. Nel 2010 ha preso parte come concorrente alla sesta edizione di “Ballando con le Stelle”, talent show in onda sui canali Rai guidato da Milly Carlucci.

Nel 2017 invece, il cinquantatreenne è salpato in direzione Honduras, dove ha partecipato come naufrago all’Isola dei Famosi. Questa per lui è stata un’esperienza strepitosa, essendo riuscito a vincere il reality con quasi il 90% dei consensi da parte del pubblico da casa. Ha dimostrato infatti di possedere un ottimo spirito di sopravvivenza, avendo trascorso quasi tutto il tempo in solitaria.

Oltre al suo incontro con l’ex compagna Paola Barale, il suo percorso sull’Isola è stato caratterizzato anche da un racconto in cui ha aperto il suo cuore di fronte ad alcuni compagni di viaggio. Nello specifico, Raz ha parlato della perdite del suo adorato cagnolino, con cui ha vissuto gioie e dolori fin dal 2008.

“Max aveva solo otto anni, era troppo giovane per morire. È morto dopo aver combattuto contro il cancro negli ultimi tre mesi. Il dolore e la perdita non possono essere descritti a parole”, queste le parole dell’ex modello, che poi ha concluso con un ultimo pensiero rivolto al suo migliore amico a quattro zampe.

“Sono grato di aver ricevuto così tanto amore in questa vita. Ciò che il cancro non può fare è bloccare l’amore, mandare in pezzi la speranza, corrodere la fede, distruggere la pace, uccidere l’amicizia”, così ha chiosato Degan, tra la sua commozione e quella degli altri naufraghi.