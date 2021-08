Renato Pozzetto, il lutto che gli ha stravolto la vita: le lacrime dell’attore

Il noto attore lombardo, Renato Pozzetto, ha subito un pesantissimo lutto che ha stravolto totalmente la sua vita

La svolta della carriera artistica dell’attore è arrivata quando ha incontrato Carlo Ponzoni, nel periodo in cui ha studiato nell’istituto tecnico “Carlo Cattaneo”. La coppia, infatti, ha dato vita allo storico duo comico chiamato “Cochi e Renato”.

Insieme si sono esibiti nei principali locali di cabaret milanesi, conquistando man mano una sempre crescente notorietà, fino alla loro consacrazione definitiva sfociata con l’arrivo sul piccolo schermo, dove hanno cominciato a partecipare ad alcune trasmissioni televisive.

I due hanno poi iniziato a scrivere delle canzoni, anche per merito della collaborazione con Enzo Jannacci. Tra le varie spicca in assoluto il celebre brano “E la vita, la vita”. Successivamente invece, Pozzetto ha deciso di proseguire la sua carriera in solitaria, riscuotendo comunque un grande successo. Nel 1974 ha esordito sul grande schermo, prendendo parte alle riprese del film diretto dallo sceneggiatore e regista italiano Flavio Mogherini intitolato “Per amare Ofelia”.

Il dolore straziante di Renato Pozzetto

Ancora al giorno d’oggi, l’attore nato a Milano continua ad essere più attivo che mai per quel che riguarda la sua carriera cinematografica. Proprio quest’anno ha recitato in una pellicola di Pupi Avati chiamata “Lei mi parla ancora”, all’interno della quale ha interpretato il personaggio di “Giuseppe ‘Nino’ Sgarbi”.

Qualche tempo fa invece, Renato è stato ospite da Barbara D’Urso, dove ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera ma, soprattutto, ha ricordato la sua compianta moglie, scomparsa ormai da oltre un decennio.

La donna si chiamava Brunella Gluber, con la quale è convolato a nozze nel lontano 1967. Dal loro amore sono nati due figli, Giacomo e Francesca. Purtroppo però, la morte della sua consorte ha dilaniato il cuore di Pozzetto: “Quando è morta mia moglie facevo teatro e sono andato avanti. Questo mi ha aiutato, ma le disgrazie rimangono e i ricordi sono tantissimi. Ho deciso di stare coi miei nipoti e di lenire così il dolore”.

Le cause della dipartita di sua moglie non sono ben note, anche se si è parlato di un qualcosa come un ictus o un infarto, provocato forse anche dal fatto che la donna ha sempre fumato, come confermato dal famoso attore.