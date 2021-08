Sapete quanto guadagna Fiorello? Il suo patrimonio lo rende un super ricco della tv

Lo showman siciliano guadagna delle cifre impensabili, le quali lo rendono tra i più ricchi del suo mestiere. Vediamo i numeri nel dettaglio

Rosario Fiorello è un personaggio dalle mille risorse, in quanto ha sempre dimostrato di essere pronto ad esibirsi in ogni tipo di campo artistico, dall’intrattenimento fino alla recitazione, passando per la sue eccellenti doti canore.

È proprio per questa serie di motivi che è una delle figure più ricercate da parte degli autori televisivi, dato che con la sua presenza le risate sono assicurate. Lo scorso inverno ha messo in luce per l’ennesima volta tutto il suo ampio repertorio, in occasione del settantunesimo Festival della canzone italiana.

Ancora una volta è stato al fianco del suo collega e, soprattutto, amico Amadeus, il quale ha vestito sia i panni del conduttore che quelli del direttore artistico della kermesse. A tal proposito il marito di Giovanna Civitillo è stato confermato anche per il prossimo anno, mentre per quel che riguarda un’eventuale presenza sul palco del Teatro dell’Ariston del comico nato a Catania per il momento non c’è nulla di ufficiale.

Gli incassi mostruosi di Fiorello

Restando in tema Sanremo, secondo i dati riportati da vari siti internet è trapelata la notizia secondo la quale Fiorello nella scorsa edizione avrebbe percepito un cachet di 50 mila euro a puntata, che moltiplicati per cinque serate fanno un totale di 250 mila.

Nel 2020 è stato invece testimonial di Rai Play, dove tra l’altro ha presentato lo show chiamato “Viva Rai Play”, suddiviso anch’esso in cinque episodi che avrebbero fatto entrare circa 100 mila euro l’uno nelle tasche del sessantunenne.

Tuttavia la maggior fonte di guadagno proviene dalle società che gestisce in collaborazione con sua moglie, Susanna Biondo. La prima si chiama “La casetta”: il patrimonio netto si aggira sui 7 milioni di euro, mentre gli utili fatti registrare si attestano sui 16,4 milioni. Oltre a questa c’è anche la “R.o.s.a. Production”, un’azienda di management che vanta un patrimonio di 2 milioni e un utile di 2,8 milioni di euro.

A tutte le cose che abbiamo elencato finora vanno sommati infine i soldi che ha incassato grazie ai vari spot pubblicitari di cui si è reso protagonista, come ad esempio quello della nota compagnia telefonica Wind Tre.