Sapete quanto guadagna oggi il superconduttore Pippo Baudo? Altroché pensione

Lo storico volto della tv italiana guadagna delle cifre spaventose. Andiamo a conoscere i numeri nel dettaglio

Il grande showman nato in provincia di Catania ha dato un grandissimo contributo alla televisione nostrana, in particolar modo alla Rai, emittente per cui ha lavorato nella gran parte della sua lunghissima carriera.

I suoi primi esordi risalgono al periodo che va a cavallo tra la fine degli anni cinquanta e l’inizio dei sessanta, quando ha cominciato a prendere parte ad alcune trasmissioni in onda sull’unico canale allora disponibile.

La lista dei programmi che sono stati diretti da Baudo è infinita, tanto che sarebbe pressoché impossibile stilare una sorta di elenco. Tuttavia, esclusa qualche rara eccezione, Pippo ha sempre riscosso un successo eclatante. La stima che il pubblico italiano ha nei suoi confronti è immensa, motivo per cui è ritenuto uno dei volti più popolari, nonché, un pioniere della tv del nostro Paese.

Ecco le cifre incassate da Pippo Baudo

Nonostante sia famoso prevalentemente per il suo lavoro sul piccolo schermo, lo showman ha svolto anche diversi altri tipi di attività a sfondo artistico.

Ha presentato ad esempio molti programmi radiofonici, così come si è reso protagonista di alcune esperienze a teatro. Come se non bastasse, l’ottantacinquenne ha partecipato anche a svariate pellicole cinematografiche.

La prima volta che è salito sul set risale al 1968 con “Zum Zum Zum” di Bruno Corbucci, mentre, arrivando ai giorni nostri, nel 2015 ha preso parte alle riprese di “Liberi tutti”, film diretto dall’autore televisivo e regista Luca Rea.

Tutta questa serie di impegni hanno fatto incassare a Baudo delle somme considerevoli, anche se la percentuale più alta dei suoi guadagni deriva sicuramente dalla tv. La sua carriera pluridecennale gli ha permesso di mettersi in tasca delle quantità ingenti di denaro, anche se purtroppo non sono disponibili i numeri ufficiali.

Pippo detiene anche il record di presenze al timone del Festival della canzone italiana, kermesse che lui ha presentato in ben tredici occasioni, alla pari di un altro suo grande collega, ossia il compianto Mike Bongiorno.

Per avere un’idea delle cifre incassate da Baudo, basta pensare che una singola edizione della celebre manifestazione canora gli ha fruttato la bellezza di 800 mila euro, come riportato da “Il Corriere della sera”, somma addirittura più alta di quella riservata al vincitore finale delle gara. Se consideriamo la sua tanto eccezionale quanto longeva carriera, possiamo soltanto immaginare che il suo patrimonio sia veramente da capogiro.